Pääkirjoitus 22.4: Onnettomuuksia ja tuhoa ei voida koskaan ennakoida



Suomessa on tulviin varauduttu vuosikymmeniä rakentamalla juoksutusaltaita ja pengertämällä jokivarsia vaara-alueiden kohdalta. Kun luonto päättää sitten ottaa komennon, kuten kävi Kalajoella Alavieskassa Kultarannankin kohdalla, eivät parhaatkaan varautumissuunnitelmat riitä. Ennakkoon ei pystytä täysin tarkasti määrittelemään miten nopeasti joet täyttyvät kun lumi sulaa nopeasti. Ei tiedetä mihin kohtaan jäät päättävät jämähtää kiinni padoksi. Ja kun pato sitten syntyy, vesimassat hakevat uudet tuhoisat reittinsä minuuteissa, ei tunneissa. Vaikka jokien teräsjäätä sahataan viikkoja ennen oletettuja tulvia, tulvien ehkäisyssä nämäkin keinot ovat riittämättömiä. Lämmin sää ja runsaat sateet ovat tuhoisa yhdistelmä.

Kun iso joki tulvii, on ihminen vesimassojen edessä voimaton. Virtaamia voidaan laskea ja tulvahuippujakin ennakoida mutta se voima, millä vesi sitten komennon ottaa, on ennalta arvaamaton. Vesimassoja vastaan voi rakennuksia suojata muovilla ja soralla mutta heikoilla ihminen tässä luonnonvoimia vastaan käytävässä kamppailussa lopulta on. Luonto ei säästä omaisuutta eikä kunnioita viranomaisten laskelmia. Kun vesimassat vyöryvät kohti, jää asukkaille yleensä varsin epäkiitollinen tehtävä. Laskea ja hyväksyä tulvan aiheuttamat vahingot.

Aivan samalla tavalla Kälviällä saatiin perjantaina karu opetus siitä, kuinka tuli irti päästessään on todella huono isäntä. Parhaatkaan paloturvallisuusohjeet tai suojarakenteet eivät koskaan voi taata täydellistä suojaa. Tärkeintä Kälviän rivitalopalossa oli, ettei ihmishenkiä menetetty. Jokaisessa tulipalossa on kuitenkin kyse inhimillisestä tragediasta. Majapaikka Suomessa löytyy varmasti kaikille mutta palossa tuhoutunutta irtaimistoa ja siihen liittyviä muistoja ei koskaan saada takaisin.

Kälviän tulipalosta ja Kalajoen tulvista voi löytää silti jotain myönteistäkin. Yhteisöllisyys on yhä vahvaa. Hädän hetkellä ollaan valmiita auttamaan, antamaan vähästäkin kun nähdään lähimmäisen kärsimys. Kälviällä kotinsa ja tavaransa menettäneille kertyi pikavauhtia apupaketteja, jotka kirkastivat ainakin omalta, vähäiseltä osaltaan kärsineiden synkkää päivää. Käyttötarvikkeita ja vaatteita kertyi tiuhaan tahtiin.

Onni onnettomuuksissa oli, että ihmishenget säästettiin vaikka tuhoutuneessa rivitalossa oli sekä lapsiperheitä että iäkkäitä vanhuksia. Tulipalo oli myös muistutus kaikille meille siitä, että vaikka käynnissä ovat norminpurkutalkoot viranomaisten vaatimat palovaroittimet ovat tarpeen.

Jos ja kun ne säästävät yhdenkin ihmishengen, ne ovat maailman paras ja halvin henkivakuutus.

Kauko Palola