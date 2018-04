Maailman pienin sauna kiinnosti Nivalan Konekapinassa



Pasi Keskisarjan mukaan maailman pienin sauna tarjoaa hyvät löylyt. Kiukaaseen mahtuu 15-senttisiä puita ja sauna lämpenee vartissa. Eetu Kupulisoja

Vaikka perjantai valkeni Nivalassa sateisena, väki löysi laajalta alueelta perinteiseen Konekapinaan. Yksi kävijöitä kovasti kiinnostanut "nähtävyys" oli nivalalaisen Pasi Keskisarjan paikalle tuoma maailman pienin sauna.

– Hauska päivä on ollut, porukka on käynyt innokkaana saunaa katsomassa. Kyselyitä on tullut, paljonko tuollainen sauna maksaa, mutta tarkoitus ei ole tehdä niitä myyntiin. Tämä yksi riittää, että pääsee maailmanennätyskirjaan, MaliskylänCrazylandin isäntä Keskisarja tuumasi.

Toinen ihmettelyn kohde oli MTK:n teltalla näkynyt livekuva lypsyrobotilta. Suora lähetys herätti kävijöissä runsaasti mielenkiintoa.

– Kovasti se on kiinnostanut, millaista homma on nykyaikana. Eräs kävijä sanoi, että on se eri siistin näköistä mitä aikaisemmissa navetoissa, joista hänellä oli kokemusta, MTK-Nivalan johtokunnan jäsen Pekka Mönkkönen totesi.