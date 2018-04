Kälviän seurakunta kerää tulipalossa menettäneille – suurin tarve on ikäihmisten vaatteille



Minna Mustonen

KÄLVIÄ (KP)

Kälviän seurakunta ryhtyi keräämään tulipalossa omaisuutensa menettäneille kodintarvikkeita ja vaatteita. Lahjoitettavia tavaroita ja vaatteita voi viedä Lähimmäisen kamarin vieressä Kälviäntiellä perjantaina kello 21 asti, lauantaina ja sunnuntaina kello 9–16 ja ensi viikolla kello 10–16. Suurin tarve on ikäihmisten ja aikuisten vaatteille sekä kodinirtaimistolle.

Tulipalo herätti useat asukkaat kesken unen, jo aikaisin aamulla seurakunta avusti ja haki kirpputorilta vaatteita niitä tarvitseville.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

– Paljon on tullut yhteydenottoja, ihmisillä on paljon halua auttaa ja lahjoitustavaraa on jo alkanut kertymään. Suurin tarve on kodin irtaimistolle sekä vaatteille, jota voivat käyttää aikuiset, iäkkäämmät ihmiset. Nyt kaikki kotinsa menettäneet ovat päässeet sijoittumaan hätämajoitukseen sukulaisten luokse, mutta heillä tulee olemaan suuri tarve kaikenlaisille kodintarvikkeille, kertoo Tiina Autio.

Perjantaiaamuna syttyneessä tulipalossa rivitalon kahdeksan asunnon asukkaat menettivät kotinsa ja suurelta osin myös irtaimistonsa. Suurin osa asukkaista on yksinasuvia iäkkäitä miehiä ja naisia, joukossa on yksi vauvaperhe.

– Facebookin Mammat-ryhmä hoitaa vauvaperheelle avunkeräämisen ja kerääminen on heillä jo hyvässä käynnissä. Lapsiperheelle lahjoitukset voi osoittaa Mammat-ryhmän kautta, kertoo Autio.