Pohjois-Pohjanmaan Vuoden nuori yrittäjä -palkinto Siklan Janne Niemiselle – PPO sijoittaa Siklaan 5 miljoonaa



Janne Nieminen Sikla Oy

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Vuoden nuoreksi yrittäjäksi vuonna 2018 on valittu rakennusalalla toimivan Sikla Oy:n yrittäjä ja konsernin toimitusjohtaja Janne Nieminen.

33-vuotias Nieminen perusti rakennusalan yrityksen vuonna 2007 yhdessä nivalalaisten Antti ja Kyösti Sikalan kanssa. Yritys on saavuttanut merkittävän markkina-aseman valtakunnallisesti kilpaillulla alalla.

Yritys rakensi viime vuonna Limingan Tupokseen uuden pääkonttorin ja on ensi kesänä mukana Porin Asuntomessuilla esitellen siellä modernin palvelukodin, Villa Luodon.

Nieminen edustaa Pohjois-Pohjanmaata valtakunnallisessa Vuoden nuori yrittäjä -kilpailussa, jonka voittaja julkaistaan 24.–25. elokuuta.

Osuuskunta PPO sijoittaa 5 miljoonan euroa Sikla-konsernin emoyhtiön pääomaan. Osuuskunta PPO:n toimitusjohtaja Kati Peltomaa näkee Siklassa poikkeuksellisen kasvupotentiaalin ja erittäin kiinnostavan sijoituskohteen.

– Kyseessä on merkittävä sijoitus. Siklalla on jo nyt takanaan todella vaikuttava kasvutarina. Pohjois-Suomeen on kertynyt viime vuosina paljon talorakentamisen ja siihen liittyvän liiketoiminnan osaamista. Mukaan on tullut Siklan tapaisia toimijoita - innovatiivisia nuoria yrittäjiä, joilla on halukkuutta ja kyvykkyyttä uudistaa perinteistä toimialaa, Kati Peltomaa sanoo.

Siklan kasvu jatkuu voimakkaana. Se tavoittelee noin 30 prosentin vuotuista kasvua, minkä lisäksi se valmistautuu tehdasaajentamiseen lähiaikoina. Konserni työllistää noin 200 henkilöä ja tulee rekrytoimaan lähivuosien aikana yli 100 uutta työntekijää.