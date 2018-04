Entinen pankkiiritähti Alexis Stenfors luennoi synnyinkaupungissaan Kokkolassa



Alexis Stenfors. Centria-ammattikorkeakoulu

Kokkolalaislähtöinen entinen pankkiiri Alexis Stenfors luennoi tänään perjantaina 20. huhtikuuta Kokkolassa.

Englanninkielinen avoin luento otsikolla A perspective on risk taking and rogue trading alkaa Kokkolassa Centria-ammattikorkeakoulun auditoriossa kello 12.

Tunnin pituisen luennon järjestävät Kokkolan Yrittäjät yhteistyössä Centrian kanssa.

Stenfors on kirjoittanut kirjan nimeltään Barometer of Fear: An Insider’s Account of Rogue Trading. Se ilmestyi vuosi sitten keväällä.

Kirja käsittelee jättimäistä rahoitusmarkkinoiden kriisiä, joka sai alkunsa kymmenkunta vuotta sitten sekä Stenforsin osuutta tapahtumissa, hänen vilpin tekoaan investointipankki Merril Lynchin palveluksessa.