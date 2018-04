Seksmannintie laitettiin ajokieltoon Kokkolassa – nopea sulaminen aiheutti kelirikon



Kokkolan Seksmannintietä on jouduttu kunnostamaan kelirikon vuoksi. Anne Saarikettu

Katariina Poranen

Kokkolassa kaupunki joutui laittamaan torstai-iltana Seksmannintien ajokieltoon, koska kelirikosta kärsivä soratie pehmeni ajokelvottomaksi. Kelirikot ovat viime päivinä työllistäneet kaupungin kunnossapitoa tavanomaista kevättä enemmän.

– Kyllä tämä on poikkeuksellista. Lunta on ollut niin paljon ja se on sulanut nopeasti. Teitä kuivattavia yöpakkasiakaan ei ole ollut, kaupungin tiemestari Kari Pihlajamäki sanoo.

Eniten vaikeuksia on ollut juuri ajokieltoon asetetulla Seksmannintiellä Kvikantissa. Tie pyritään saamaan ajokuntoon perjantaiksi.