Kuntarahoituksen epääminen hankaloittaa Kokkotyösäätiön toimintaa – Jopa yt-neuvottelut ovat mahdolliset



Clas-Olav Slotte

Minna Mustonen

KOKKOLA (KP)

– YT:t ovat viimeisin vaihtoehto mihin ryhdymme, mutta saa nähdä kuinka ne pystymme välttämään, aprikoi Kokkotyösäätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Seppo Tastula.

Kokkolan kaupunginhallitus päätti maanantaina kokouksessaan selkein äänin 9-3, ettei Kokkotyösäätiön tekemää kahta oikaisuvaatimusta hyväksytä. Jo maaliskuussa kaupunginhallitus päätti, ettei se jatka Sormus-hankkeen rahoitusta. Haettu kuntarahaosuus jatkohankkeelle oli reilu 35 000 eurosta. Hankkeen myötä pitkään työttöminä olleiden henkilöiden rajoittunutta työkykyä tai työelämävalmiuksia on parannettu. Toiminnan aikana on luotu tuotteita ja palveluja, joita työpajat ja yritykset pystyvät jatkossa tuottamaan valmentautujia osallistavan tuotantoprosessin avulla.

Kuntarahaa ei myöskään myönnetty Integra-hankkeelle alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Hankkeen jatkaminen olisi vaatinut nelisenkymmentätuhatta euroa, hankkeelle on myönnetty siitä puolet. Kokkotyösäätiön Integra on suunnattu työttömille Kokkolan ja Kannuksen alueella asuville aikuisille maahanmuuttajille, joiden työllistyminen on vaikeaa.

Näissä hankkeissa rahoitus muodostuu siten, että kuntarahaosuus kattaa rahoituksesta parisenkymmentä prosenttia, loput 80 prosenttia rahoituksesta tulee Elyn hallinnoiman EU-rahasta.

– Nyt ei ole rahasta kysymys, kysymys on kaupungin puolelta pelkästä tahtotilasta. Olen erittäin harmissani tästä päätöksestä. Olemme valmiita keskustelemaan ja tekemään kompromissiesityksen, jotta nämä hankkeet saisimme kunnialla vietyä loppuun tämän vuoden aikana. Mikäli rahoituspäätös ei muutu lakkaa Integra-hanke huhtikuun loppuun mennessä ja Sormus heinäkuun alkuun mennessä. Pallo on nyt kaupunginjohtajalla, me olemme valmiita keskustelemaan, kehottaa Tastula.