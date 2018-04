Mopoilija pysäytetään useimmiten ajotyylin tai mopon kunnon vuoksi



Juha Häkkilä muistuttaa, että liikennesääntöjen noudattaminen ja mopon laillisena ja turvallisen pitäminen on mopoilijasta itsestään kiinni. Eetu Kupulisoja

Mopoilijoiden käyttäytymisessä on isoja eroja paikkakuntien kesken. Osassa tilanne on todella hyvällä mallilla, kun taas osassa se on täysin retuperällä.

Kun poliisi mopoilijan pysäyttää, syynä ovat tyypillisesti ajotyyli tai mopon varusteisiin, rakenteeseen ja kuntoon liittyvät seikat. Esimerkiksi valoissa, jarruissa ja renkaissa olisi monen mopon osalta parantamisen varaa.

– Onnettomuuksissa puutteet ovat yleensä sääntötuntemuksessa tai noudattamisessa, havainnoinnissa, mopon hallinnassa tai liian suuressa tilannenopeudessa. Suuri osa onnettomuuksista tapahtuu risteysalueella, Jokilaaksojen poliisin vanhempi konstaapeli Juha Häkkilä kertoo.

Häkkilä ja Liikenneturvan kouluttaja Lari Mäkelä pitivät torstaina Niva-Kaijan koululla Nivalassa mopo-oppitunteja 8-luokkalaisille. Vastaavia luentopäiviä järjestetään perjantaina Ylivieskassa sekä ensi viikolla tiistaina Haapajärvellä ja keskiviikkona Haapavedellä.