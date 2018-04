Hanna Alahäivälä sai massiivisen aivoinfarktin viime syksynä, mutta kuntoutuu vauhdilla: raskas latu kevenee joka päivä



17-vuotias Hanna Alahäivälä haluaa palata suksille niin pian kuin mahdollista. Sinnikkäällä kuntouttamisella Hanna on toipunut aivoinfarktista jo hyvin. – Tämän jälkeen en ole pitänyt enää mitään itsestäänselvyytenä, hän sanoo. Arja Kangas

Viime elokuun 12. päivä 16-vuotias Hanna Alahäivälä osallistui Pohjanmaan Polkujuoksu cupin osakilpailuun Haapajärvellä. Hannalle entuudestaan tuttu Pitkäkankaan maasto oli haastava, mutta juoksu kulki aivan loistavasti. Oli niin sanotusti lentokeli. Hanna juoksi hyvin ja oli pääsemässä maaliin sarjansa ensimmäisenä, kun 120 metriä ennen maaliviivaa hän tuupertui äkillisesti maahan.

– Ajattelin heti, että juoksin liian lujaa ja nestehukka pääsi yllättämään. Alkoi tympäistä, etten päässyt maaliin.

Siinä hetkessä hiihtourheilijan mieleen mahtui vain ajatus maaliviivan ylittämisestä voittajana.

– Pyysin kaikilta ympäriltä olleilta, että viekää minut maaliin.

Maaliin Hanna ei päässyt, mutta ambulanssi vei hänet Oulaskankaalle. Siellä huomattiin nopeasti, ettei Hanna vasen puoli reagoi. Hanna oli hieman sekava ja puhe hieman hyytyi. Lääkärit päättivät siirtää potilaan heti Ouluun, jossa ensitöiksi otettiin ct-kuva.

– Pian saimme tiedon, että Hannalla oli massiivinen aivoinfarkti. Kyseessä oli niin laaja tukos, ettei liuotusta tai radiologista avausta voitu tehdä. Paineet nousivat ja henkeä pelastavana toimenpiteenä osa kallosta poistettiin heti illalla, kertaa Hannan äiti Leena Alahäivälä.

Alkoi Hannan raskain latu, kuten Hannan isä ja hiihtovalmentaja Marko Alahäivälä kiteytti lähipiirille perustamassaan Whatsapp-ryhmässä.

Infarkti iski pään oikean puolen yläosaan ja Hanna oli ensimmäiset kolme viikkoa teho-osastolla.

Seurasi piinaavat odotuksen täyteiset viikot ja Hannan vointia seurattiin kuin hiihtokilpailun etenemistä: välillä suksi luisti hyvin ja välillä jyrkät nousut ottivat Hannasta mittaa. Korkea kuume vei takaisin tehohoitoon, mutta Hanna selätti senkin nousun.

Perhe, ystävät ja lähiomaiset jännittivät, miten Hanna selviäisi: mitä hän muistaa, osaako puhua ja miten tästä eteenpäin. Kukaan ei antanut ennusteita.

– Ensin mentiin minuutti kerrallaan, sitten tunti ja pikkuhiljaa päivä kerrallaan, muistaa Leena.

– Ensimmäiset viikot meni jännityksessä ja shokissa. Ei niistä ajoista muista paljoakaan, jatkaa Marko.

Välillä suksi lipsui, mutta matka silti eteni.

Kun Hanna viimein heräsi, hän ryhtyi kommunikoimaan kynällä ja vihkolla, sillä henkitorviavanne esti puheen. Ensimmäisten suttujen jälkeen paperille muodostui sanoja. Hoitajilta Hanna ehätti pyytämään heti kotiin pääsyä, johon sai kieltävän vastauksen.

– Come on girls!, Hanna vastasi paperille.

Kaikkien suureksi iloksi puhe, sanavarasto ja muisti oli entisellään. Infarkti ei vaurioittanut myöskään näköaistia. Eniten infarkti vaikutti vasemman puolen raajojen liikkeeseen.

Lokakuussa päästin aloittamaan varsinainen kuntouttaminen. Potilas osoitti heti määrätietoisuutta ja sinnikkyyttä harjoituksia tehtäessä.

– Tavoitteena oli seisoa 10 minuuttia ja mietin, että minähän seison, vaikka henki menisi. Kymppi tuli täyteen ja ajattelin, että 12 menee varmasti. Sen jälkeen päätin kokeilla 15 minuuttia. 14 ja puolen minuutin kohdalla meni taju.

Tavoitteellinen kilpaurheilu on tehnyt Hannasta sinnikkään taistelijan. Niitä ominaisuuksia hyödyntäen hän on ottanut aimo harppauksia myös kuntoutuksessa. Nopea kuntoutuminen on ollut suuri yllätys myös hoitoalan ammattilaisille. Jouluviikolla kotiin palattuaan Hanna jätti pyörätuolin ja käyttää sitä enää pitkillä matkoilla ja ulkoillessa.

Heti vuoden alussa Hanna pääsi Validiaan Helsinkiin kolmen kuukauden kuntoutusjaksolle, jossa kuntoutus jatkui samaa huimaa vauhtia. Kotioloissa harjoittelua on jatkettu konttaamalla sekä lattialla kierimällä sekä kävelyharjoituksia tehden. Vasenta kättä hän treenaa mm. hieronnalla ja muovailuvahalla.

– Tavoitteena on päästä mahdollisimman äkkiä takaisin suksille. Haluan kuntoutua takaisin terveeksi ja saada tavallisen arjen. Ensi syksynä aloitan lukion, sille ei ole estettä, Hanna hymyilee.

Ystävien, sukulaisten sekä lajin parista saatu tuki ja tsemppiviestit ovat olleet yksi tärkeimpiä kannustimia Hannan kuntoutumisessa. 17-vuotta täyttänyt Hanna ehti jo pelätä, että hän putoaisi kaveripiirin matkasta, mutta toisin kävi. Viimeksi pääsiäisenä kaveriporukka yllätti Hannan ja porukalla ängettiin mopoauton matkaan.

Tuki on ollut korvaamaton apu vaikeina hetkinä. Myös hiihtolajin piiristä tulleet viestit on otettu ilolla ja kiitollisuudella vastaan.

– Viesti on levinnyt lajiliiton kautta. Maajoukkuenaiset laittoivat Hannalle tsemppivideon Italian leiriltä, ja miehet seurasivat perässä. Se on tuntunut aivan uskomattoman hienolta, Alahäivälät iloitsevat.

Tukitiimissä ovat myös Riitta-Liisa ja Toni Roponen sekä freestylehiihtäjä Pekka Hyysalo, joka on tullut suurelle yleisölle tutuksi omasta onnettomuudestaan ja kuntoutustarinastaan.

– Sovittiin Pekan kanssa, että juoksen ensi syksynä FightBack Runilla, Hanna kertoo.

Kiitosta saavat myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoito sekä peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Nuori kuntoutuja on saanut kaiken tarvitsemansa hoidon ja avun.

– Näin jälkikäteen ei voi kuin sanoa, että onneksi me emme tiedä, mitä päivät voivat tuoda tullessaan, Leena Alahäivälä tiivistää.

Hannan raskain latuosuus näyttää olevan nyt takanapäin, vaikka kuntouttaminen vaatii vielä paljon työtä. Kuten kaikilla, huonojakin päiviä mahtuu mukaan, kun suksi ei luista ja pito on huono. Määrätietoinen katse on kuitenkin valoisassa tulevaisuudessa.

– Se on ihan viimeinen asia, että luovuttaisin. Se ei ole vaihtoehto, Hanna kiteyttää.

