Kolumni: Tulva tuo pieniä tyttäriä ja poikia



Otsikko on ehkä outo, mutta outo on yhteensattumakin. Kaksi kertaa olen ollut kiihkeissä tulvahommissa etsimässä mahdollisimman dramaattisia vesivyöryjä ja hiekkasäkitettyjä taloja illan uutisiin, kun puhelin on pirauttanut ilosanoman: no niin, nyt olisi uusi lapsenlapsi maailmassa!

Ehkä tästä johtuu mieltymykseni tulviin. Tulvat ovat mahtava luonnonvoima, joka huuhtoo mennessään vanhan kuonan ja tekee tilaa uudelle kasvulle. Tulvat ovat hyisiä, jäisiä, pelottavia, paukkuvia ja arvaamattomia näytelmiä. Iloinen komedia voi kääntyä äkkiä tragediaksi, kun vesi pyrkii taloon sisälle tai jäälohkareet paiskautuvat ikkunasta läpi. Niissä on kuitenkin aina positiivinen säväys. Johtuneeko siitä, että tulva taittaa talven selän lopullisesti ja avaa uomat uuden veden virrata.

Viime vuosina ulkomaan reissut eivät ole enää sanottavammin inspiroineet. Sen sijaan lähiseutu saa yhä edelleen kohottelemaan kulmia. Miten hienoja seutuja löytyy rannikon pikkuteiden varsilta. Upeita vanhoja puukirkkoja, mutkittelevia jokia, vanhoja pohjalaistaloja yllättävän hyväkuntoisina. Ja juuri kun luulee kolunneensa joka ikisen tien, aina löytyy joku Vähäkyrö-Mustasaari-reitti, joka häikäisee maisemallaan.

Ikää se luultavasti on. Se, että näkee kauneutta lähellään enemmän kuin ennen. Nuorena sitä oli ahnas ja halusi kaikkea kokea, nyt riittää kävelyretki jäällä, iltatee ja koiran kerjäävä katse meetwurstileivän liepeillä. Ja ne tulvat! Ymmärrän paremmin kuin hyvin tulvaturisteja, jotka pyörivät tulvapaikkojen lähistöillä päiväkausia. Ostavat pikkuleipomoista viinerihyllyt tyhjiksi ja syövät lähimmässä kebab-pitseriassa tropicanaa onnensa kukkuloilla. Kokoontuvat porukoiksi jääpatojen äärelle arvuuttelemaan, milloin tuo kasa tuosta lähtee ja millä vauhdilla.

Sellainen minustakin tulee, tulvaturisti. Koska olen raportoinut tulvista jo toistakymmentä vuotta eri puolilta Pohjanmaata, voin leuhkia muistoillani Pyhäjoen harvinaista jääpadoista ja Pudasjärven veteen kadonneista mökeistä. Lähden tulvaretkille aina kasa valokuvia mukanani ja istun nuotiolla paistamassa makkaraa ja tarinoimassa lapsuuden Vääräjoen tulvista ja niistä erikoisista Nikkolan tulvista Ilmajoella. Senkin muistan, kun jossakin tulvapaikalla pohjoisessa ihmisiä juoksi jonossa pakoon tulvia reput, nyssykät ja lapset sylissään. Kuin evakot konsanaan. Yläpuolella pärräsi helikopteri katsomassa vesirajan etenemistä...Oli lähellä ettei lapsia huuhtoutunut tulvaveden mukana ojiin kun pienimmät eläimet sinne menivätkin... Siitäkin kuitenkin selvittiin! (Tulva-juttuihin voi aina reilusti pistää omiaan, eikä kukaan huomaa mitään – ette tekään tässä...)

Jaa-a. Eläkepäiviä, uusia tulvia ja lapsenlapsia odotellessa. Viva Pohjanmaan tulvat!

Kirjoittaja on

Kokkola-lehden päätoimittaja

