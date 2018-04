Meripelastusseura osti Kewatecilta kymmenen meripelastusvenettä



Kewatec AluBoatin myyntipäällikkö Jan Wargh ja projektipäällikkö Jonas Krokvik Kymenlaaksoon matkalla olevan pelastusaluksen kannella. Hydraulisen keulaportin jatkoksi laskettava silta helpottaa rantautumista. Clas-Olav Slotte

Riikka Sipilä

Meripelastusseura on tilannut kymmenen uutta meripelastusvenettä Kokkolassa toimivalta Kewatec AluBoatilta. Hankintasopimus allekirjoitetaan näinä päivinä ja se on kokonaisarvoltaan noin 5 miljoonaa euroa. Lisäksi hankintaan sisältyy vähintään neljän lisäveneen optio. Meripelastusseuran tilauksen työllistävä vaikutus on Kewatecilla suurin piirtein neljän henkilötyövuoden luokkaa.

– Meripelastusseuran tilaus on erittäin tervetullut lisä tilauskirjoihimme, sillä Kewatec on päättänyt satsata pienten veneiden eli Easy-sarjan alusten tuotantoon. Saamme sen avulla sarjan tuotannon ja kehittämisen hienosti käyntiin, Kewatec AluBoatin myyntipäällikkö Jan Wargh kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Meripelastusseuran tilaamia veneitä tehdään Kokkolan telakalla kolmesta neljään veneen vuosivauhtia. Sarjan ensimmäinen vene lasketaan ensi keväänä vesille Helsingissä. Meripelastustoimiin varta vasten suunniteltujen kymmenen veneen sarja valmistuu vuoteen 2022 mennessä.

Rungoltaan alumiiniset veneet ovat noin yhdeksän metriä pitkiä ja vähän vajaat kolme metriä leveitä.

– Pienveneissä pitää olla riittävästi vauhtiresurssia, niin että vähän raskaammankin lastin kanssa pääsee etenemään noin 35–40 solmun vauhtia. Yksittäisen veneen huippunopeus riippuu siitä, onko siinä perämoottori vai vesisuihkupropulsiolaite. Jälkimmäinen toimii samalla periaatteella kuin vesiskoottereissa, mutta on tietysti kooltaan ja tehoiltaan paljon suurempi, Wargh sanoo.

Keskihytillisiin veneisiin tulee mm. hydraulisesti avattava keulaportti, meripelastusvarustus, joka sisältää myös kevyen palonsammutus- ja tyhjennyskaluston sekä ensiaputehtäviin tarvittavat varusteet. Ohjaamo varustellaan nykyaikaisilla navigointi- ja kommunikointilaitteilla.

– Veneessä on välttämätön varustus, mutta alus pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman yksinkertaisena ja kevyenä, jotta käyttöönotto, ylläpito ja miehistön koulutus olisi helppoa, Meripelastusseuran tekninen päällikkö Lasse Kämäräinen kertoo.

Suomen Meripelastusseura on 56 meri- ja järvipelastusyhdistyksen keskusjärjestö, jonka tärkeimpiä tehtäviä on hankkia ja varustaa pelastusalukset jäsenyhdistysten vapaaehtoismiehistöjen käyttöön.

Vapaaehtoiset meripelastajat suorittavat vuosittain vesillämme yhteensä noin 1 500 eriasteista pelastus- ja avunantotehtävää, joissa apua saa yli 3 000 ihmistä.