Oikeutta eläimille käytti uudessa videossaan kuvakaappauksia vanhoista lehtikuvista



Katariina Poranen

Oikeutta eläimille -järjestön uudessa, ylisuuria kettuja esittelevässä videossa on mukana myös kuvakaappauksia vanhoista lehtikuvista.

Järjestö julkaisi videon tiistaina. Sen tarkoituksena on esitellä ylisuuriksi jalostettuja turkiseläimiä tarhoilla. Järjestön mukaan tarhoilla on edelleen ylisuuriksi jalostettuja eläimiä, vaikka ylisuuret ketunnahat kiellettiin viime joulukuussa.

Järjestö on napannut videoon mukaan kuvakaappauksia vanhoista lehtikuvista. Yksi kuvakaappauksista on otettu Keski-Pohjanmaan Kirjapainoon kuuluvassa Kalajokiseudussa julkaistusta kuvasta, jossa tarhaaja pitelee turkiseläintä sylissään. Juttu ja kuva ovat vuodelta 2014. Yksi kaappauksista on puolestaan Helsingin Sanomien jutusta. Molemmissakaan tapauksissa kuvakaappauksista ei näy, mistä kuvat ovat peräisin.

Kristo Muurimaa Oikeutta eläimille -järjestöstä ei kuitenkaan näe kuvakaappausten yhdistämistä videoon ongelmallisena.

– Videolla pyörii uusia, syyskuun ja maaliskuun välisenä aikana otettuja kuvia ja sitten näitä kuvakaappauksia. Luotamme, että videon vastaanottajat ymmärtävät, että kyse on kuvakaappauksista. Katson, että kuvakaappaukset kuuluvat sitaattioikeuteen, tekijänoikeusongelmaa ei pitäisi olla, Muurimaa kommentoi.

Journalistiliiton asianajajan Sanna Nikulan mukaan siteeraukset ylipäänsä ovat asianmukaisia vain silloin, jos niissä mainitaan lähde, eli kuvaajan nimi. Jos kuvaaja huomaa, että hänen kuvaansa on käytetty luvattomasti, voi kuvaaja vaatia kuvan poistamista ja hyvityksiä.

Kun asia nyt nousi esiin, Kristo Muurimaa kertoo lisäävänsä kuviin tarkemmat tiedot siitä, mistä kuvakaappaukset on otettu ja milloin alkuperäiset kuvat on julkaistu.

