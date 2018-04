Pääkirjoitus: SDP nousi kannatusmittauksessa ykköseksi ohi kokoomuksen



Tuoreessa Helsingin Sanomien teettämässä puolueiden kannatusta mitanneessa gallupissa SDP nousi kannatuksellaan ykköseksi ja kiilasi näin ollen ykköspaikalle viimeisimmissä gallupeissa kärkisijoilla keikkuneen kokoomuksen ohitse. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, SDP keräisi 21,4 prosentin kannatuksen.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen kokonaiskannatus oli gallupissa laskenut 37,9 prosenttiin, josta kokoomuksen kannatus on yli puolet.

Vaikuttaisi siis siltä, että hallituspuolueiden kannatus laskee, vaikka osin hallituksen toimien seurauksena talous on elpynyt merkittävästi ja samalla myös äänestäjien luottamus omaan taloustilanteeseen on kohentunut.

Pääministeripuolue keskustan kannatus, 15,7 prosenttia, kantoi kolmanneksi. Keskustan kannatuslukemaa voi pitää kehnona. Keskustan kannatuslukemiin vaikuttaa tietenkin se, että se on ajanut hallituksessa kiistanalaisia työelämäuudistuksia, esimerkiksi irtisanomisten helpottamista pienissä yrityksissä ja nuorten pätkätöiden sallimista ilman mitään erityisiä syitä.

Pääoppositiopuolue SDP:n kannatukseen vaikuttaa varmasti sekin, että hallituksen työttömille suuntaama aktiivimalli on herättänyt varsin paljon vastustusta. Aktiivimalli on tuomittu laajasti ja todettu, että se pikemminkin rankaisee kuin aktivoi työttömiä. Tätä puolta hallituksen työelämäuudistuksista SDP:n on ollut tosin helppo pitää äänekkäästi esillä.

Keskustan kannatus on siinä määrin kehno, että joitain isojakin henkilöratkaisuja puolueen johdossa on tehtävä. Kahdet edelliset vaalit, kuntavaalit ja presidentinvaalit, menivät penkin alle. Tämän faktan tunnusti myös keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska, joka ilmoitti tiistaina, ettei hän hae jatkokautta kesäkuun puoluekokouksessa. Ovaska ei ennättänyt olla puoluesihteerinä kuin kaksi vuotta, mitä voi pitää keskustan puoluesihteerin tehtävässä varsin lyhyenä aikana. Ovaskaa kohtaan on suunnattu kevään aikana enenevässä määrin kovaakin kritiikkiä, jota puolueväki ei ole halunnut välttämättä suoraan kohdistaa muuhun puoluejohtoon. Juha Sipilä tullaan valitsemaan uudelleen puheenjohtajaksi liput liehuen. Katri Kulmuni, Antti Kurvinen ja Juha Rehula tavoittelevat jatkoa varapuheenjohtajistossa.

Keskipohjalaisittain puoluekokouksessa mielenkiintoisinta on se, valitaanko Keski-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jirka Hakala puoluesihteeriksi. Hänellä on siihen erinomaiset mahdollisuudet, koska häntä on jo nyt kannatettu laajasti tehtävään. Vastaehdokkaana Hakalalla on toistaiseksi vain ministeri Annika Saarikon erityisavustaja Riikka Pirkkalainen.

Jens Oja

