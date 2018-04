Lukijan mielipide: Onko hallitus ulkoistanut vastuunsa sote-ratkaisuissa?



A-studion haastattelussa 04.04.2018 ministeri Vehviläinen selkokielellä ilmoitti, että vastuu maakunta/sote -uudistuksen onnistumisesta on maakunnilla. Ministerin Vehviläisen ilmoittama hallituksen kanta on selvä. Se tarkoittaa sitä, että jos palvelujen yhdenvertainen saatavuus, -saavutettavuus ja hoidon tason parantuminen eivät toteudu, hoitoon pääsyn jonot eivät lyhene, hoitojen kustannusten kasvut eivät taltu, eikä hoitoketjussa tavoiteltu integraatio toteudu, niin vastuu on maakunnilla. Ja jos asiakasmaksut vielä nousevat, niin maakunta on vastuussa tästäkin.

Siis hallitus on jo ennakkoon, ennen kuin uudistuksiin liittyvistä lakipaketista on edes päätetty, ulkoistanut vastuunsa, taholle joka ei ole voinut vaikuttaa siihen lakipakettiin jolla tavoitteet tulisi saavuttaa. Tätä hallintotapaa voisi luonnehtia vanhalla fraasilla hyvästä johtamisesta, jossa tehtävät siirretään, vastuu kierretään ja tyhmyys salataan. Tämä ei ole hyvää hallintoa.

Siis maakunta vastaa, mutta mikä taho tai kuka maakunnassa?

Ylin päättävä elin maakunnassa tulee olemaan, jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat, maakuntavaltuusto. Kysymys asiassa kuuluu, että miten maakuntavaltuusto voi vastata tavoitteista ja asioiden organisoinnista ja vastuusta joiden valmisteluun se ei ole voinut mitenkään vaikuttaa. Yleisen käytössä olevan oikeustajun ja -oikeuskäytännön mukaan vastuu kuuluu tahoille jotka ovat vaikuttaneet tavoiteasetantaan ja niille varattujen resurssien riittävyyteen, eli maan hallitukselle.

On myös kysyttävä sitä, että mikä on niiden tuhansien virkamiesten ja luottamushenkilöiden valmisteluvastuu tavoitteiden saavuttamisessa heillä käytettävissä olevien resurssien ja raamien sisällä. Ovatko he moraalisessa vastuussa rakentaessaan ja organisoidessaan tulevan maakunnan toiminnat maakuntavaltuuston ”leimattavaksi”?

Hallitus lieneekin sisällään tuuminut, että siirretään vastuu kaikkine karvoine päivineen aktiivisille kansalaisille. Hehän kun valitsevat maakunnan ylimmän päättävän elimen, eli maakuntavaltuuston ja vielä oikein ”demokraattisilla” vaaleilla. Jos tavoitteet eivät toteudu, niin äänestäjät ovat valinneet maakuntavaltuustoon henkilöt, jotka eivät ole tehtäviensä tasolla. Ovelaa.

Näinhän asiat eivät saa olla. Hallitus on asettamassa tuleville maakunnille tehtävän joka on absurdi, eli mahdoton yhtälö toteuttaa. On täysin selvää mm. että, palvelujen yhdenvertainen saavutettavuus ja hoidon taso ei voi toteutua, palvelut ja integraatio eivät parane kustannuksia leikkaamalla, eikä himmeleiden määrä vähene siten, että julkisen hallinnon himmelit viedään saman katon alle ja valvottavien palvelutuottajien määrä omine himmeleineen kasvaa.

Jos maakunta/sote -lakipaketti eduskunnassa hyväksytään, niin nähtäväksi jää, kuinka pitkäksi kaaosajan palvelutuotannossa joudumme kestämään ja mitä se lopulta tuleekaan meille maksamaan. Yksinomainen ja yksiselitteinen vastuu asiassa on maan nykyisellä hallituksella.

Heikki Häyrynen

NIVALA

