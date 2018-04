Pietarsaaren ongelmaristeys saa kiertoliittymän



Kolpintien ja Pohjanlahdentien risteykseen on tulossa kaksikaistainen kiertoliittymä. Tapio Lehtinen

Pietarsaaren Kolpintien ja Pohjanlahdentien risteyksen sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan kaksikaistaisella kiertoliittymällä.

Päätös syntyi teknisessä lautakunnassa äänin 5-4.

Teknisen lautakunnan kokouksessa oli esillä neljä vaihtoehtoa. Kahdessa vaihtoehdossa ratkaisuksi esitettiin liikennevaloja, kahdessa kieroliittymää.

RKP:n neljä jäsentä kannatti yhtenä rintamana liikennevaloja. Muiden puolueiden edustajat asettuivat kiertoliittymän kannalle.

Teknisen lautakunnan hyväksymä kaksikaistainen kiertoliittymä on vaihtoehdoista kallein. Sen hinta on 3 miljoonaa euroa, muiden vaihtoehtojen hinta on 2 miljoonaa euroa.