Rikkureita Kokkolan kaupungin työmaalla?

Kokkolan kaupungin työmaalla epäillään tehtäneen lakonalaista työtä.

Kokkolan kaupungin työmaalla väitetään tehdyn lakonalaista työtä 9.4 alkaneen sähköliiton lakon aikana.

– Tämä käsitys meillä on, että näin on tapahtunut. Ketä töissä sitten on ollut, sitä emme tiedä. Tiedämme vain, että kyseinen urakka on Bravida-yhtiöllä, sanoo sähköliiton Kokkolan osaston puheenjohtaja Jarmo Fagernäs.

Hänen mielestään isoilla työmailla yleensä noudatetaan pelisääntöjä.

– Siksipä tämä harmittaakin, että kyseessä on kaupungin työmaa, sanoo Fagernäs.

Sähköliittoonkin asia on kantautunut.

– Meillä ei ole tapauksesta paljon tietoa, mutta sen verran kuitenkin, että siellä olisi tehty kaupungin työmaalla lakonalaista työtä. Sitä, onko työn tehnyt Bravida, joka on siellä urakoitsijana, vai joku muu, tästä ei ole tietoa. Oletettavasti näin kuitenkin on, sanoo liittosihteeri Hannu Luukkonen.

Hän kertoo Bravian laajentuneen siten, että siihen on tullut useita pieniä alan yrityksiä mukaan.

– Voi olla että siellä Pohjanmaalla hengellisetkin asiat painavat. Siellä ei olla järjestäydytty aina, eikä ymmärretä sitä, että samat työehdot tukevat myös heitä. Palkankorotukset ja neuvottelutulokset ollaan kyllä valmiita vastaanottamaan, mutta muu tuntuu olevan epäolennaista, lataa Luukkonen.

Hänen mukaansa lakkoja on perinteisesti kunnioitettu suurilla työmailla.

– Kun lakko on julistettu laillisesti, se koskee kaikkia Paltan jäsenyhdistysten työmaita. Tämmöistä ei pitäisi tapahtua, moittii Luukkonen.

