Kova kisa roskista - kahden astian malli sekoittaa kuviota



Kokkolassa jätekuljetukset ovat kokeneet murroksen, jäljellä on enää kaksi kilpailevaa yritystä. Marko Teräntö

Kaukana ovat ne ajat, kun Kokkolassa huristeli useampikin jätekuljetuksia tarjoileva yritys. Viime kesänä Jätehuolto Niemelä, Veli-Matti Jylhä ja O. Häggblom Oy löivät hynttyyt yhteen ja muodostivat Ekokuljetus JNH Oy:n.

Kymmenien vuosien kokemus ajelee nyt saman logon alla – ja kisaa kokkolalaisten jätehuollosta ainoan jäljellä olevan kilpailijan Lassila & Tikanojan kanssa.

– Nyt kun Reinikka luopui jätekuljetuksista, meitä on enää kaksi. Ja me olemme ainoa yhtiö, jolta löytyy myös kaivojen tyhjennykset saman numeron alta, kertoo toimitusjohtaja Petri Niemelä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Kilpailevasta yrityksestä väite teilataan.

– Meillä on jo nyt yhteistä kalustoa Vaasan kanssa tyhjennyksiin ja omaa kalustoa tulossa, kuittaa L&T:n yksikönpäällikkö Kristoffer Henriksen.

Ekoroskin kaavailema uusi lajittelumalli, jossa biojäte kerätään omaan astiaansa, on aiheuttanut harmaita hiuksia niin asiakkaille kuin yrittäjille.

Ekorosk lupasi tuoda oman astian jokaiseen talouteen ilman lisämaksuja, mutta yrittäjät ovat myös kaupitelleet omia astioitaan. Lassila & Tikanojan uusi kahtia jaettu astiamalli tai jopa nelilokeromalli on aiheuttanut kärhämää.

– Ei meillä sinänsä mikään hierrä Ekoroskiin liittyen. Tämä syntypaikkalajittelu on ainut oikea tie ja me tarjoamme kahtia jaetun mallin lisäksi myös nelilokeromallin, jossa lasi, metalli ja paristot kerätään omiin lokeroihinsa – se on tulevaisuutta, sanoo L&T:n yksikönjohtaja Kristoffer Henriksen.

Toimitusjohtaja Petri Niemelä Ekokuljetuksesta ei ole innoissaan asiasta.

– Ekorosk lupasi hommata kaikille bioastiat, nyt Lassila & Tikanoja toi oman astiansa hiertämään. Tietysti tämä kahtia jaettu malli joillekin sopii ja vastaava oma malli on tulossa meillekin, lupaa Niemelä.

Tätä varten yritys on hankkinut syksyksi kolme upouutta autoa, jotka voivat kerätä kaikenlaiset pöntöt kerralla.

– Näin mekin voimme ajaa kerralla asuinalueet, joten trafiikki asuinalueilla ei tule sen suuremmaksi, sanoo Niemelä.

Hän harmittelee silti sitä, että uudistus aiheuttaa turhaa vanhojen jäteastioiden ajautumista kaatopaikoille.

– Onko sekään ympäristöteko? Jos Ekorosk tuo ilmaiseksi uuden astian viereen, eikö se ole yksinkertainen systeemi? kyselee Niemelä.

Hän muistuttaa, että palavan jätteen tyhjennysväli voi olla neljäkin viikkoa, kun on kaksi astiaa.

– Tällä saadaan kustannukset halvemmaksi.

L&T muistuttaa, että pitkä tyhjennysväli koskee myös kaksilokeroastioita.

– Se on mahdollista niissäkin, sanoo Henriksen.

Ekoroskin toimitusjohtaja Michael Östman yrittää saada uudistuksen päätökseen kovassa ristipaineessa.

– Tässä kaikkien kanssa yritetään löytää yhteisymmärrys ja saada aikaan sopimus, sanoo Östman.

Asiakkaat ovat ilmoittaneet biojäteastian tarpeestaan Ekoroskille nyt alkua paremmin.

– Valtaosa on ilmoituksen tehnyt, mutta vielä on niitä, jotka ovat jättäneet ilmoittamatta.

Hän ei halua kommentoida kuljetusyrittäjien näkemyksiä tai suunnitelmia sen enempää.

– Meille pääasia on se, että joku hankkii bioastian ja kaikilla se on lokakuun alussa, sanoo Östman.

Asiakas voi myös laittaa oman kompostin, mutta sen on oltava jätelautakunnan hyväksymä. Entä jos mitään ilmoitusta ei tule?

– Silloin me oletamme, että kotitalous tarvitsee biojäteastian ja me tai kuljetusyrittäjä hankimme sen, sanoo Östman.

Hän muistuttaa, että ilmoituksen voi vielä tehdä osoitteessa www.ekorosk.fi

Outi Airola