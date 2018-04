Roskat pois porukalla - Kokkola-lehti kutsuu kansaa siivoustalkoisiin



Kokkola-lehden toimituksen testikierroksella Meripuistosta löytyi hetkessä kasa roskaa. Janina Hyytinen

Lumi sulaa ja paljastaa vähemmän virkistävän näyn: lumen alla maatuneet kertakäyttöastiat, muovipussit, tölkit ja pullot ovat vain pieni otos siitä krääsästä, mitä ihmisen kädestä sinkoaa ympäristöön. Eikä kaikkea saada heti siivottua pois, sillä kaupungin kausityöntekijät ovat tulossa töihin vasta vapun jälkeen.

– Kevät on ollut myöhässä, joten vasta yksi työntekijä on aloittanut siivoamisen. Toukokuun toinen päivä tulee isompi porukka, kaikki kausityöntekijät, kertoo puistopuolen vetäjä Terho Lindberg.

Tähän rakoon sopii hyvin Kokkola-lehden tempaus tulevana maanantaina. Kello 18.00 kokoonnumme torille ja keräämme tunnin-kaksi roskia porukalla. Alueena on Suntin ranta ja keskusta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

– Meillä on muutama innokas kansalainen, jotka keräävät roskia säännöllisesti, mutta tällainen tempaus on tervetullut. Siellä kyllä roskaa löytyy, myös uimahallin ja jäähallin ympäristö roskaantuu helposti, tietää Lindberg.

Kaupungin palvelukseen tulee noin 40 kausityöntekijää, jotka tarttuvat haravoihin ja roskiin ahkerasti toukokuun alusta. Onko määrä riittävä?

– Kyllä se suunnilleen riittää. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että palkkatuellisista naispuolisista työntekijöistä on kova pula, kertoo Lindberg.

Kaupungin linjana on ollut tarjota työttömille työtä kaupungilta kausityöntekijöinä. Palkkatuen avulla kustannukset pienenevät ja samalla työttömät siirtyvät pois ns. sakkomaksulistalta.

– Tietysti jos olisi enemmän rahaa, pystyisimme palkkaamaan myös ilman palkkatukea, sanoo Lindberg.

Hoidettavien viheralueiden määrä Kokkolassa on kasvanut koko ajan. Uusien asuinalueiden lisäksi vanhat puistot ja tienvarret on hoidettava. Kun määrärahat ovat puolestaan pienentyneet, on pitänyt tehdä ratkaisuja.

– On laskettu jonkin verran hoitotasoa, siirrytty enemmän kolmosluokkaan. Ja kyllähän meillä väkimäärä on vähentynyt koko ajan, sanoo Lindberg.

Entä sitten roskaaminen? Onko se lisääntynyt vai vähentynyt viime vuosina?

– Ehkä autosta heittely on lisääntynyt, teiden varsilla on enemmän roskaa. Mutta ei se ehkä hirveästi ole lisääntynyt, kyllä aina on roskattu, tietää Lindberg.

Roskaamista yritetään ehkäistä kampanjoilla. Kaupungilla on muun muassa siirrytty ”roskattomaan retkeilyyn”.

– Laavupaikoilla ei ole enää roskiksia. Ajatus on, että ihmiset polttavat tai vievät pois omat roskansa.

Kokkola-lehden tempauksessa torilla 23.4 klo 18.00 tarjotaan mehua ja muovipussit, joihin kukin voi kerätä roskia jaksamansa määrän. Ajatuksena on herättää ihmiset pitämään huolta siisteydestä – myös yhteisten alueiden. Roskapussit ja niiden poisviennin sponsoroi Lassila&Tikanoja.

– Kyllähän lajittelu ja kierrätys on lisääntynyt, mutta luonnon ja ekopisteiden roskaaminen on lisääntynyt. Etenkin ekopisteille tuodaan mitä tahansa tavaraa sohvista lähtien. Se on iso ongelma ja johtaa varmasti ekopisteiden poistamiseen, ellei niitä osata käyttää, sanoo L&T:n yksikönjohtaja Kristoffer Henriksen.

Outi Airola

outi.airola@kokkolalehti.fi