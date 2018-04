Göteborgin ja Uumajan lennoilla lupaava alku



Nextjet aloitti lennot Uumajaan ja Göteborgiin kuukausi sitten. Clas-Olav Slotte

Tapio Lehtinen

KRUUNUPYY (KP)

Lentoyhtiö Nextjet on lisännyt vuorojen määrää Kokkola-Pietarsaaren kentältä Ruotsiin.

Kruunupyystä on lennetty Tukholman lisäksi myös Uumajaan ja Göteborgiin maaliskuun 12.päivästä lähtien.

Göteborgin reitti tekee välilaskun Uumajassa.

Nexjetin pietarsaarelaisen hallituksen jäsenen Peter Björkin mukaan ensimmäinen kuukausi on sujunut lupaavasti. Uumajan ja Göteborgin reitillä on ollut matkustajia noin 300, ja noin 600 matkaa on varattu.

– Ruotsin -lentojen suosio on kompensoinut menetyksiä kotimaan liikenteessä, kertoo Björk.