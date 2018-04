Ainakin seitsemän kuntaa kilpailee A-Rehun tehtaasta



A-Rehun suunnittelema rehutehdas on kapasiteetiltaan samaa luokkaa kuin Ylivieskassa myynnissä oleva Raision nautarehutehdas. Arkisto/Jukka Lehojärvi

Kaija Vähäsöyrinki (KP)

A-Rehu Oy kertoi maaliskuun lopulla aloittaneensa esiselvityksen uuden nautarehutehtaan rakentamisesta. Paikkaa etsitään noin 150 kilometrin säteellä Kalajoen - Ylivieskan alueelta.

Tämä herätti alueen kunnat ja menossa on kiihkeä lobbaus. Kuulemani mukaan ainakin seitsemän alueemme kuntaa on kiinnostunut tehtaasta: Kalajoki, Alavieska, Ylivieska, Nivala, Sievi, Toholampi ja Kannus.

Edellisen kerran alueen kunnat olivat kilpasilla rehutehtaan sijoituspaikasta reilu kymmenen vuotta sitten. Tuolloin kisan voitti Ylivieska, jonne Raisio Oyj rakensi nyt myynnissä olevan nautarehutehtaan. Tehdas maksoi noin 15 miljoonaa euroa ja on kapasiteetiltaan noin 150 miljoonaa kiloa. Tehtaan tulevaksi omistajaksi veikataan Keskon maatalouskaupan ostanutta ruotsalaista Lantmännenia.

Kannuksen vahvuutena tehdaskilvassa on täydellinen toimintaympäristö, sanoo kaupunginjohtaja Terttu Korte.

– Logistiikka on kunnossa ja myös synergiaetuja on. Sopiva paikkakin tehtaalle on valmiina. Olemme tavanneet A-Rehun edustajia. Yhtiö tekee esiselvitystä, jonka jälkeen suunnittelu jatkuu.

– Meillä on menossa materiaalin keräysvaihe. Kannusta ympäröivä alue on Suomen suurin maidontuotannon keskittymä, joten rehun käyttäjät ovat lähellä kuten myös viljaraaka-aineen toimittajat, Terttu Korte perustelee.

Kalajoen elinkeinojohtaja Miia Himanka korostaa, että Kalajoella pyritään löytämään yritysten tarpeiden mukaiset olosuhteet ja toimintaympäristö kuhunkin tarpeeseen sopivimmalla tavalla ja tapauskohtaisesti.

– Logistiikka on olennaista. Meillä on satama ja hyvät liikenneyhteydet. On myös energiaa, tontteja ja varastotilaa. Sataman operaattoreilla on kokemusta rehutehtaan tarvitsemien raaka-aineiden käsittelyssä, Miia Himanka luettelee vahvuuksia.

Alavieskasta olla oltu tiiviisti yhteydessä A-Rehuun ja tapaamisesta on sovittu, kertoo kunnanjohtaja Olli Ikonen.

– Meillä on tarjolla riittävän suuri tontti Savontien varrella. Liikenneyhteydet ovat hyvä ja syväsatama on lähellä. Olisi hieno asia, jos tehdas toteutuisi tälle alueelle, Olli Ikonen toteaa.

Logistiikka ratkaisee rehutehtaan sijoittumisen arvioi Ylivieskan kaupunginjohtaja Terho Ojanperä.

– Ylivieskan kilpailuvaltti on rautatie ja valtateiden risteyspaikka. Tontti löytyy kyllä, Terho Ojanperä toteaa.

Sievin päättäjät ovat menossa neuvottelemaan A-rehun edustajien kanssa.

– Päivämäärä on sovittu. Meillä on useita tonttivaihtoehtoja valmiina. Varmennettua energiaa on tarjolla sekä vettä. Sievi on otollinen paikka valtateiden risteyksessä ja radan varressa. Raaka-ainetta ja rehun käyttäjiä on lähellä, perustelee tekninen johtaja Paavo Hankonen.

Toholamminkin sijainti keskellä vahvaa karja-aluetta on hyvä. Kunnalla on myös tarjolla hyviä teollisuustontteja sekä voimalaitoksessa ylimääräistä energiaa.

Nivala on koko maan mitassa vahva karjapitäjä, sillä siellä lehmiä ja lihanautoja on yhteensä enemmän kuin kaupungissa asukkaita. Myös peltopinta-alaa riittää laajaan viljanviljelyyn. Tehtaan tarvitsemaa raaka-ainetta löytyisi todella läheltä samoin rehun käyttäjiä.

– Nivalan maatalous on voimakasta ja liikenneyhteydet ovat hyvät. Meillä on valmiita teollisuustontteja. Tarjolla on myös synergiaetuja eri yhteistyökumppaneiden kanssa, perustelee kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu.

Kaupungin uusimmat teollisuustontit ovat rautatien ääressä aseman lähellä. Alueelle on tulossa Valion energiaa ja lannoitteita tuottava biolaitos.