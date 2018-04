Nivalan kaupunkikuva kaunistuu Malisjokivarressa



Vanha väistyy uuden tieltä. Meijerin rakennusryhmän vanhin osa oli vuonna 1914 valmistunut rakennus, joka oli Kalajokilaakson ensimmäinen betonitalo. Päätykolmio näkyy oikeassa reunassa. Eetu Kupulisoja

Kaija Vähäsöyrinki

Nivalan kaupunkikuva on viime viikkojen aikana muuttunut melkoisesti, kun keskeisellä paikalla Malisjoen varressa seissyt ja moneen kertaan laajennettu osuusmeijeri on suurelta osin purettu. Kokonaan hävitettiin Veteraanipuiston puoleisessa päässä olleet asunto- ja toimistorakennukset sekä vanhimmat osat. Toistaiseksi jäljelle jäivät uusimmat hallit, joissa on yrityksiä vuokralla.

Rakennusryhmän vanhin osa oli vuonna 1914 valmistunut meijerirakennus, joka oli Kalajokilaakson ensimmäinen betonitalo. Samalla paikalla oli tätä ennen ollut yksityinen Martikaisen meijeri. Juustoteollisuuden aika päättyi Nivalassa vuoden 1996 lopussa, kun Valio sulki juustolan ja suuri joukko työntekijöistä siirtyi töihin Haapaveden juustolaan ja jauhetehtaalle.

– Meijerin käyttämättömät vanhat osat purettiin. Jäljelle jää kaksi hallia: jokirannan puoleinen halli ja kaksikerroksinen betonihalli, joissa molemmissa on vuokralaisia, kertoo puheenjohtaja Maarit Hilliaho alueen omistavasta Koto-Kiinteistöt Oy:stä.

Alueelle on kaavoitettu viisi nelikerroksista kerrostaloa.

– Puustellin puolella on kaksi tonttia ja Veteraanipuiston puolella toiset kaksi. Meijerin jäljelle jäävät rakennukset ovat siinä välissä. Kerrostalojen rakentaminen on mahdollista aloittaa jommalta kummalta puolelta. Rakennuspaikat ovat parhaimpien joukossa ja sijainti on hyvä, Hilliaho toteaa.

Koto-Kiinteistöt Oy on alustavasti suunnitellut tulevia kerrostaloja, mutta toteutus on avoin. Kaavamuutos valmistui vuosi sitten.

– Valmistelemme seuraavaa vaihetta. Maisemallisesti täytyy katsoa, että tulevat rakennukset istuvat paikalle. Kaava antaa mahdollisuuden valita materiaalin. Jatko riippuu siitä, kuka rakentaa vai myydäänkö tontit.

Hilliahon mukaan purkutyöt yritetään tehdä pikaisesti.

– Purkamista on paljon. Tavoitteena on, että alue on siistitty kesälomien alkaessa. Viimeistään kuitenkin heinäkuun loppuun mennessä, Maarit Hilliaho toteaa.