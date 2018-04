Kuolemaan johtaneet onnettomuudet eivät ole vähentyneet jokilaaksoissa



Liikenneonnettomuuksissa kuljettajan ajokunto on ollut syynä joka kolmanteen kuolemaan. Eetu Kupulisoja

Kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet eivät ole vähentyneet Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa, vaikka koko maan lukuja tarkasteltaessa suunta on selvästi parempaan päin.

Viime vuonna jokilaaksojen alueella tapahtui 12 onnettomuutta, joissa menehtyi yhteensä 13 henkilöä. Sitä edeltäneen viisivuotisjakson aikana onnettomuuksia sattui yhteensä 56 eli keskimäärin reilut 11 vuodessa.

Kuljettajan terveysongelmat ovat yhä yleisempi riski liikenteessä. Jopa kolmannes kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on ajoterveysperusteisia joko fyysisesti tai psyykkisesti.

– Kuljettajien kunto on selvästi heikentynyt, Jokilaaksojen liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan puheenjohtaja, rikoskomisario Simo Alanko sanoo.

– Autojen kunto on parantunut ja ne ovat nykyisin hyvin varusteltuja. Tiet ovat, mitä ovat, mutta todella harvoin tien kunto on syynä kuolonkolariin. Eniten petrattavaa on kuljettajan kunnossa, hän jatkaa.

Ajoneuvon käsittelyvirheestä aiheutuneet kuolemat ovat pudonneet 18 prosenttiin, kun ne vielä joku aika sitten olivat syy joka kolmanteen kuolonkolariin. Viiden vuoden aikana tapahtui vain yksi eläinonnettomuus ja yksi nukahtaminen, jotka johtivat kuolonkolariin.

Tämän vuoden aikana jokilaaksojen alueella on tapahtunut vain yksi kuolonkolari.

– Vuoden alun perusteella näyttäisi, että mekin saamme onnettomuustilastot kääntymään paremmaksi, Alanko sanoo ja koputtaa puuta.