Kalajoki ottamassa lisää pakolaisia



Kalajoen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunki vastaanottaisi vuosittain 20 kuntapaikan saanutta pakolaista vuosina 2018–2020. Luku ei sisällä perheen yhdistymisestä johtuvaa muuttoa.

Valtuuston vuonna 2016 tekemän päätöksen perusteella Kalajoelle on saanut kuntapaikan 20 oleskeluluvan saanutta pakolaista. Heistä asuu Kalajoella tällä hetkellä 14, kun osa on muuttanut muihin kuntiin. Uusien pakolaisten vastaanottaminen edellyttää kuitenkin valtuustolta uutta päätöstä, koska sopimuksen mukainen määrä pakolaisia on jo sijoitettu Kalajoelle.

Kalajoen Kristillisellä Opistolla on helmikuussa aloittanut uusi turvapaikanhakijoista koostuva ryhmä. Oleskeluluvan saaneista osa voi muuttaa ja rekisteröityä Kalajoelle. Kunta saa kuitenkin korvauksia vain niistä henkilöistä, joille on osoitettu kuntapaikaksi Kalajoki.