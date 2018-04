Kati Jylhä kolumnissaan: Lohjennut mutta moitteeton



Kauppaa on tuskallisen helppo hieroa, etenkin netissä. Kun luulee nähneensä jo kaiken, silmien eteen lävähtää parikymmentä uutta päivitystä, jotka yllyttävät huutamaan ja tarjoamaan.

Ähkyhän siinä tulee, ja pelko pyllyyn. Entä jos tulee tehtyä hutiostos tai maksettua roskasta, pahimmassa tapauksessa tavarasta, jota ei oikeasti ole olemassakaan.

Kun yksityiset tekevät kauppaa keskenään, takuu loppuu, kun perävalo vilahtaa. Loistokuntoisena myyty kosla saattaa jo seuraavassa mutkassa levitä tielle, ja hyvästä kaupasta lankeaa kallis lasku sille onnettomalle, joka uskoi sinisilmäisesti kaiken.

Netin kirppisryhmät ovat usein suljettuja ja siten näennäisen turvallisia. Mutta. Kun keräilyvimmainen sukeltaa keskelle päivitysvirtaa, tavaran laatuun ja hinnan kohtuullisuuteen ei välttämättä tule kiinnitettyä riittävästi huomiota. Muutama klikkaus ja huomaat tarjonneesi tuotteesta, jonka kivijalkaliikkeessä sivuuttaisit ylihintaisena.

Taannoin näin eräällä kirpputorilla Muumi-mukin, joka oli haljennut ja liimattu yhteen. Silti siitä pyydettiin viittä euroa. Hävytöntä.

Netin myyntiryhmissä tällaisten tuotteiden kauppaaminen näyttää olevan enemmän sääntö kuin poikkeus. Kuka, edes keräilijä, haluaa ostaa vanhan kahvikupin, jonka reunasta on pala pois. Ja kuka kehtaa myydä nimellään näitä ”muuten moitteettomia” tuotteita, ja vielä tarjouskaupalla.

Viime viikkoina uutisissa on kohistu yhdysvaltalaisesta verkkokauppajätti Amazonista, jonka odotetaan rynnivän Suomeenkin ja mullistavan ostoskäyttäytymisemme. ”Palvelu” on viety niin pitkälle, että ostaa voi puoliunissaan: sovellus nappaa tuotesanan ja tekee haun ja tilauksen puolestasi, jos kännykkä on yöpöydällä auki.

”Osta nopeasti, kadu kaikessa rauhassa”, veisteli markkinoinnin professori Lasse Mitronen taannoin Ylen haastattelussa. Mikä mullistus tuo nyt on. Heräteostosta on saanut katua rauhassa tähänkin asti.