Amerikanraudat esillä Kokkolassa viikonloppuna



Rauno Qvickin-58 Buick Cenrury HardtopCoupe 364 on entisöity tarkasti alkuperäisasuunsa. -61 Mercury "Suicide Comet" on entinen Ruotsissa rakennettu kiihdytysauto, joka on kokenut uuden tulemisen Tomi Kankaan osaavissa käsissä.

American Car Drivers of Kokkola järjestää perinteisen American Car Show:nsa 21.-22. huhtikuuta.

Kokkolan Urheilutalolla pidettävässä näyttelyssä on esillä noin 70 harrasteajoneuvoa, joista puolet on autoja ja loput polkupyöriä, mopoja ja moottoripyöriä.

Ajoneuvoharrastamista esittelevässä tapahtumassa ei ole tällä kertaa mitään varsinaista teemaa, vaan rakentamisen eri tyylisuuntia pyritään tuomaan monipuolisesti esiin.

Näyttelyssä on esillä kalustoa aina tarkasti entisöidyistä museoajoneuvoista tosi radikaalisti rakennettuihin useampi tuhat heppaisiin kiihdytyskilpureihin ja kaikkea siltä väliltä.

Ikärakenteen osalta pääpaino on 1950- ja 1960-lukulaisissa nelipyöräisissä, mutta esillä on myös esimerkiksi 1930-40-lukulaisia tekniikaltaan modernisoituja Rodeja.

Kaksipyöräisistä kiinnostuneille löytyy myöskin silmänruokaa polkupyörien, mopojen ja moottoripyörien osalta. Etenkin Harley-Davidsoneja on esillä, mutta on joukossa myös britti- ja japsipyöriäkin.

Oheisohjelmaan kuuluu myöskin Pin up -show, jossa näyttävän näköiset naiset tanssivat 1950-luvun musiikin tahdissa ja esittelevät tälle aikakaudelle tyypillistä pukeutumistyyliä.

Tämä näytös on lauantai-iltana näyttelyhallilla ja ohjelmasta vastaa BonBon Bellas -ryhmä.

American Car Drivers of Kokkola on rekisteröity yhdistys, joka on perustettu vuonna 1987.

Yhdistyksen kotipaikka on Kokkola, ja sen tavoitteena on tukea ja edistää amerikkalaisten autojen harrastamista alueella.

Näyttelyn lisäksi yhdistyksen vuotuisiin päätapahtumiin kuuluu myös 1.5. järjestettävä ”Vappucruising”. Jäseniä yhdistyksessä noin 40 kappaletta.