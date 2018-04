Muutosjohtajat Rämet ja Kaiponen aloittavat toukokuussa



Oululaiset Jussi Rämet ja Jyrki Kaiponen aloittavat Keski-Pohjanmaan maakunnan määräaikaisina muutosjohtajina toukokuun puolivälissä.

Maakuntahallitus valitsi kaksikon tehtäviinsä maanantaina maakuntauudistuksen ohjausryhmän esityksen mukaisesti.

Rämet tulee työskentelemään kokopäiväisesti koko uudistuksen johtajana Keski-Pohjanmaalla. Kaiposen vastuulla puolestaan tulevat olemaan kokopäiväisesti konsernihallinnon muutosjohtajan tehtävät.

Rämet on työskennellyt aiemmin Keski-Pohjanmaan liiton suunnittelupäällikkönä. Muutosjohtajaksi hän palaa Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtajan tehtävistä, joita hän on hoitanut vuodesta 2012. Pohjois-Pohjanmaalla hän on myös sijaistanut jonkin verran maakuntajohtajaa.

Kaiposella on pitkä kokemus työskentelystä puolustushallinnossa. Hän on myös lakimies.