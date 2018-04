Pääkirjoituksen mukaan kauppasota leikkaisi kasvun



Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) oli ensimmäisiä, joka ääneen ennusti, että Suomen talouskasvu on paljon ripeämpää kuin talousviisaat olivat ennustuksissaan rohjenneet tuoda julki.

Bingo. Lintilän tuntosarvet näyttivät paljon tarkemmin mitä tulossa oli. Kuluttajien luottamus nousi kohisten, yrittäjät näkivät orastavaa kasvua ja kun tilauskirjat sitten sekä kotimaan että ulkomaankauppaa käyvillä yrityksillä alkoivat täyttyä, toteutui talouden tuttu laki. Luottamus ruokkii luottamusta ja myönteinen oravanpyörä oli valmis.

Ei elinkeinoministerillä ole nytkään tarkoitus tarjota meille suomalaisille tuhon agendaa mutta hänen mielestään tosiasiat pitää ottaa sellaisina kuin niitä on tässä maailmantalouden tilanteessa tarjolla.

Synkän taloushorisontissa olevan pilven nimi on kauppasota. Kauppasodassa USA-Eurooppa on voitettu vasta yksi taistelu kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kaupalliset neuvonantajat onnistuivat rauhoittamaan tilanteen toukokuuhun saakka, sinne saakka Eurooppa säilyy rangaistustulleilta. Vaikea sanoa mitä kesäkuussa on tulossa kun tarkkailuluokalla olevaa Eurooppaa rapakon takana seuraavan kerran arvioidaan. Toivoa sopii, että Trumpin avaamilla kuumemmilla rintamilla riittää puuhastelua eikä Eurooppa joutuisi tiukimpien rangaistustullien kohteeksi. Pitkässä juoksussa kauppasodissa ei ole voittajia, ainoastaan enemmän ja vähemmän siipeensä saaneita häviäjiä.

Kuten Lintilä keski- ja pohjoispohjalaisille vaikuttajatapaamisen osanottajille maanantaina Kokkolassa totesi, Suomi on täysin vientivetoinen maa. Jos kauppa sakkaa, se tuntuu heti. Ensin se tuntuu isoilla toimijoilla, sitten se heijastuu alihankkijoihin. Suhteellisen pienillä ja vaatimattomilla kotimarkkinoilla ei missään tilanteessa revitä ulkomaanviennissä menetettyjä miinusmerkkisiä kasvulukuja plussalle.

Suomalaisia eivät lämmitä myöskään ne talousviisaiden varoitukset Yhdysvaltojen suuntaan, joiden mukaan amerikkalaisten valtionvelka on kasvanut pian vuosikymmenen. Kaikki ei siis ole Trumpin tekosia, vaikka reippaat veroleikkaukset ovatkin olleet Yhdysvaltain julkiselle taloudelle kuin bensan valelemista liekkeihin. Vaikka Yhdysvaltain talous onkin kasvanut, talousasiantuntijoiden mukaan sellaista kasvua ei ole näköpiirissä, että kasvu yksin pystyisi hoitamaan valtionvelkaa pienemmäksi.

Kaikki mikä nousee, tulee aikanaan myös alas. Kun seuraava taantuma aikanaan iskee myös Yhdysvaltoihin, voi kyyti olla kylmää kun sosiaalietuuksia ryhdytään karsimaan ja eläkkeitä leikkaamaan. Viimeistään siinä välillä on presidenttikin saattanut vaihtua.

Kauko Palola