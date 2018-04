Ministeriltä yllättävä kanta Oulaskankaan synnytyksiin



Kotiseutuneuvos Kyösti Niinikoski toivotti ministeri Saarikolle onnea ja menestystä tämän vieraillessa Haapajärvellä. Antti Savela

Antti Savela (KP)

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ei luvannut pelastaa Oulaskankaan synnytyksiä vieraillessaan maanantaina Oulaisissa, Ylivieskassa ja Haapajärvellä.

– Pallo on nyt pitkälle Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käsissä. Jos Korkein hallinto-oikeus toteaa kuten Valvira, että synnytysten tehohoitoa ei ole riittävästi, on sairaanhoitopiirin joko lisättävä resursseja tai sitten laitettava rasti päälle, Saarikko totesi poliitikoksi yllättävänkin suoraan aluevierailullaan.

Saarikon mukaan hän on kuitenkin valmis neuvottelemaan tilanteesta, jos KHO päätyy kriittiselle kannalle.

– Helpompi yhtälö on puolestaan se, että synnytykset jäävät alle 1000 vauvan vuodessa, mikä on lain yksi kriteereistä. Se voidaan ohittaa tarvittaessa poikkeusluvalla. Näin on menetelty esimerkiksi Kainuussa pitkien matkojen vuoksi.

– Mutta tehohoidon riittävyyttä ei voi poikkeuslailla ohittaa. Se vaan on taattava, Saarikko totesi ja toivoi, että leikkaustoiminnassa Pohjois-Pohjanmaan sairaalat voivat tehdä yhteistyötä, jotta työnjako on tehokasta ja palvelee kaikkia leikkausyksiköitä.

Oulaskankaan leikkaustoiminnan tulevaisuudelle Saarikko ei näe uhkakuvia, sillä esimerkiksi tekonivelleikkauksia sairaalassa tehdään reilusti lain vaatimusten yli.