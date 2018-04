Hickarön rakentaminen ei ala aivan lähitulevaisuudessa Kokkolassa – yrittäjän etsintä meneillään



Hickarön vanha motellirakennus vuokramökkeineen saa väistyä uusien hotelli- ja lomahuoneistorakennusten tieltä, kunhan yrittäjä uudelle toiminnalle löytyy. Clas-Olav Slotte

Hickarön entisen motellin kohtalo on askarruttanut kokkolalaisia siitä saakka, kun NSA-Rakennus kertoi vuonna 2015 ostaneensa motelli- ja mökkikiinteistöt. Rantatien varrella, Öjanjärven rannalla sijaitseva paikka on ollut ilman kesäyrittäjää jo muutaman vuoden ajan. Kokkolalaisille paikka on legendaarinen viihdekeskus vuosikymmenten takaa.

NSA:n suunnitelma rakentaa paikalle hulppeat hotelli- ja lomahuoneistokiinteistöt on edelleen voimassa, mutta rakennusyhtiön muiden projektien takia näkyviä töitä tuskin päästään aloittamaan tämän vuoden puolella.

– Arkkitehtimme on nyt täystyöllistetty. Neuvotteluita Hickarön uuden mahdollisen hotelli- ja ravintolayrittäjän kanssa on käyty, mutta sopimuksia ei ole tehty. Neuvotteluita jatketaan kevään edetessä, mutta emme voi aloittaa ennakkomarkkinointia ennen kuin yrittäjä on varmistunut, NSA-Rakennuksen toimitusjohtaja Jan Storbacka sanoo.

Iso askel rakennussuunnitelmien etenemisessä oli alueen rantakaavan valmistuminen tammikuussa. Samalla kaupungin omistaman alueen vuokraoikeus siirtyi NSA:lle. Kaavoitus eteni melko joutuisasti, koska kaavaluonnoksesta ei tullut yhtään valitusta eikä kaavan valmisteluun liittynyt arkeologisia selvitystarpeita.

Suunnitteluvaraus on voimassa vuoden 2019 loppuun.

– Alueella ei ole vielä viemäröintiä eli kunnallistekniikan rakentamista aletaan vasta tutkia. Tällä hetkellä viemäröinti ulottuu vain Lahdenperään asti, Storbacka mainitsee.

Pahasti rapistunut, vuonna 1965 rakennettu motellirakennus aiotaan purkaa uuden hotellin tieltä, kuten myös kymmenkunta pientä vanhaa lautarakenteista vuokramökkiä. Mökkien tilalle suunnitellaan rakennettavaksi kolme kolmekerroksista lomahuoneistorakennusta, joissa on 25–100 neliön kokoisia chalets-tyyppisiä vuokrahuoneistoja.