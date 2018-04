Reisjärven monitoimikenttähanke etenee – yksityisen rahoituksen osuus on nousemassa arvioitua isommaksi



Reisjärven kunnan vapaa-aikalautakunta on päättänyt hakea kunnan yhdistysten yhteiselle tekojää-monitoimikenttähankkeelle Leader-avustusta.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on verottomana 135 000 euroa. Keskipiste Leaderiltä tulleen tiedon mukaan hanketukea on mahdollista saada 50 prosenttia kokonaiskustannuksista silloin, kun hakijana on julkinen sektori. Tällöin saatavissa oleva hanketuki olisi 67 500 euroa ja yksityisen rahoituksen osuus sama 67 500 euroa.

Aikaisemmin Reisjärvellä oli laskettu, että hanketukea olisi mahdollista saada 65 prosenttia kokonaiskustannuksista, jolloin hanketuen määrä olisi ollut 87 750 euroa, ja yksityisen rahoituksen osuus olisi jäänyt 47 250 euroon.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Reisjärvellä monitoimikenttä on saanut alkunsa lasten ja nuorten vanhempien sekä useiden yhdistysten yhteistyöstä. Hankkeessa on tarkoituksena kehittää keskuskaukalon alue tekojää- ja monitoimikentäksi.

Tekojään avulla halutaan turvata pitempi luistelukausi ja alustalle kaavaillun hiekkatekonumeron myötä kentästä saadaan kesäksi monikäyttöinen alusta eri lajeille. Tällä tavoin keskuskaukalon alue saataisiin ympärivuotiseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Asiaa on valmisteltu Reisjärvellä alkuvuoden aikana ja huhtikuun alussa päätettiin perustaa hanke asian eteenpäin viemiseksi.

Hankkeen yksityisestä rahoituksesta niin rahallisen kuin talkootyönkin osalta vastaavat hankkeeseen sitoutuneet kahdeksan yhdistystä ja hanketta hallinnoi Reisjärven kunnan vapaa-aikatoimi.

Arja Kangas