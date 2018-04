Kotitaloudet tyytyväisiä Ekoroskiin



Talven asiakaskyselyn perusteella kotitaloudet ovat erittäin tyytyväisiä Ekoroskin toimintaan. Ekoroskin toiminnan kouluarvosanaksi tuli 8,7, mikä on sama arvosana kuin edellisessä asiakaskyselyssä.

Lajitteluintoa voidaan pitää hyvänä. Kotitaloudet kokevat, että jätteiden lajittelu on tärkeää, 81 % on kokonaan tai osittain samaa mieltä. Samoin 79 % kotitalouksista ilmoittaa, että ne lajittelevat bio- ja energiajätteet. Kotitalouksista 78 % on kokonaan tai osittain sitä mieltä, että jätteiden lajittelu on helppoa.

Jopa 97 % kyselyyn vastanneista kotitalouksista oli käynyt hyötykäyttöasemalla vuoden 2017 aikana. Näistä 81 % on kokonaan tai osittain sitä mieltä, että palvelu hyötykäyttöasemalla on riittävän hyvä. Edelleen 80 % on sitä mieltä, että on helppoa asioida hyötykäyttöasemalla.

Ekoroskin hyötykäyttöasemaverkosto on maan tiheimpiä ja se kerääkin eniten käyntejä. Yli 216 000 vierailuja vuoden aikana tarkoittaa, että jokainen kotitalous kävi hyötykäyttöasemalla keskimäärin noin 4 kertaa vuodessa.

Talven asiakaskyselyn vastausten määrä oli 291 kappaletta, mikä on kaksinkertainen määrä edelliseen kyselyyn verrattuna (141 kpl). Vastaukset on kerätty haastattelemalla kotitalouksia kaikissa jäsenkunnissa.