Koirat nukkuvat ja makailevat passiivisina jopa 20 tuntia vuorokaudesta. Mutta missä?



Ronjalla on lupa nukkua emännän kanssa sängyssä. Ihmisen paras ystävä on jalostettu pitämään seuraa ihmiselle yötä päivää, joten koirat suhtautuvat yleensä huolenpitotehtäväänsä erittäin vakavasti. Jane Iltanen Kooltaan koiran pedin tulisi olla sellainen, että kyljellään maatessaankin koira mahtuu sinne kokonaisuudessaan. Toisinaan pentuajaksi hankittu peti on koiralle niin rakas, että se viihtyy siinä, vaikka ahdasta olisikin.

Susanne Hiltunen

On koteja, joissa koirat saavat lepäillä sohvilla ja sängyissä, sekä koteja, joissa nelijalkaisten on ehdottomasti pysyttävä lattialla ja omissa paikoissaan.

Turkulainen Jaana Savikangas on vannoutunut koiraihminen. Talossa on asustellut lyhyempiä ja pidempiä aikoja jos jonkinmoisia karvakuonoja. Tällä hetkellä emännän seuralaisena on schäfer Ronja.

Rivitalokodissa vierailevilla nelijalkaisilla on lupa valita itse omat makuupaikkansa, myös emännän sängyssä saa ottaa torkkuja. Se takaa Savikankaan mukaan hänellekin paremmat unet.

– Ronja saa katsoa sohvalla kanssani telkkaria ja nukkua sängyssäni. Keittiön työtason alla on sen oma paikka. Sinne en mene koiraa silittelemään, siellä sillä on oltava oma rauha.

Osa koirista nauttii lepäämisestä omassa, nimetyssä paikassaan, osa vaihtelee makuupaikkaansa ahkerasti päivän ja yön mittaan.

– Meidän koiruleilla ei ole asiaa sohvalle tai sänkyyn. Edellisen koiran kanssa jo huomattiin, että oma sänky oli ihan turha, ei se siinä nukkunut koskaan, kahden bordercollien emäntä Eve Rusi toteaa.

Perheen koirat Riot ja Mimi nukkuvat kodinhoitohuoneessa, jossa koirilla on nukkumista varten karvalankamatto, mutta silti ne makaavat mieluummin paljaalla lattialla.

Herkkäunisen isännän vuoksi koirat nukkuvat lisäksi vielä suljetun oven takana.

– Aiemmin meillä oli vain makkarin ovi kiinni, mutta koska koirat vaihtelevat paikkaa monta kertaa yössä ja niiden kynnet rapisee parketilla, heidät siirrettiin kodinhoitohuoneeseen. Siellä ne oleskelevat myös silloin, kun jäävät keskenään kotiin, Rusi kertoo.

Pienimuotoisen kyselyn perusteella sängyn koiran kanssa jakaa yleisimmin perheen äiti.

Anu Alhon sekarotuinen, keskikokoinen Hilla nukkuu omistajan mukaan, missä tahtoo. Yöt se aloittaa usein nukkumalla ensin emännän vieressä. Siitä se sitten lähtee liikkeelle, käy muun muassa syömässä, ellei raksuja ole muistettu korjata pois, ja löytyy aamuisin usein olohuoneen sohvalta.

– Kun nousen aamulla, se tulee nukkumaan sängylleni, tyynyni päälle. Lähdettyäni töihin Hilla saattaa tunkea perheen tyttären sänkyyn, olipa tämä siellä tai ei, ja heräilee kunnolla vasta puolilta päivin. Hilla on siis rytmiltään teini, Alho vakuuttaa.

Wikmaneilla koirat, kaksi noutajaa, saavat nukkua sängyssä.

– Kun muutimme yhteen avomieheni kanssa, meillä oli erilaiset mielipiteet tästä asiasta. Hänellä oli silloin yksi koira ja minullakin oli yksi koira. Sovimme silloin, että narttuni saa nukkua sängyssä, mutta ainoastaan minun puolellani sänkyä. Tämä toimii edelleen, Jeanette Wikman hymyilee.

Perheessä on ollut enimmäkseen kolme koiraa kerrallaan, joten välillä äidin puolella sänkyä on ollut tosi ahdasta, mutta aina emäntä vakuuttaa sinne sekaan mahtuneensa.

Iso, karvainen hovawart Muru sen sijaan ei ole koskaan saanut eikä oppinut tulemaan sohvalle tai sänkyyn. Koiralla on oma peti lattialla, jossa se saa olla rauhassa.

Emännän Marja Varjosen miesystävä on nimennyt koiran pedin, pehmustetun ison muovisen vadin, aromipesäksi, koska se muistuttaa tämän mukaan aikoinaan televisiossa kaupattua mustaa haudutuskattilaa, aromipesää.

–Tärkeintä Murulle on se, että se makoilee aina keskeisellä tähystys- ja vahtipaikalla, Varjonen tietää.

Maarit Haapasaaren neljä suurta berninpaimenkoiraa eivät saa tulla omistajiensa sänkyyn mökillä, mutta talvikodissa ne nukkuvat vaihtelevasti omistajiensa sängyssä, sängyn vieressä, sohvalla, nojatuolilla tai matolla.

– Kukaan koirista ei nuku sängyssä koko yötä, mutta yksi kerrallaan. Viljo tulee viereeni alkuillasta ja lähtee pois, kun aviomieheni tulee nukkumaan. Kun aamulla nousen ylös, sänkyyn nousee Hilma mieheni seuraksi. Namu nukkuu yönsä omassa nojatuolissaan, mutta aamuruuat saatuaan siirtyy sekin mieheni seuraksi, nelikon omistaja kertaa koiriensa tapoja.

Neljäs koira, Bellariina, nukkuu omassa sängyssään, joka on sijoitettu omakotitalon alakertaan, koirien valtakuntaan.

– Periaatteeni on, että talomme on koirien koti, jossa ne saa olla kuin kotonaan. Vieraille totean, että älä tule meille pyhävaatteissa, meillä voi olla kuraista ja koirankarvoja, Haapasaari muistuttaa.

Supersosiaalinen seuralainen

Eläinkouluttaja Jaana Pohjolan mukaan sillä, missä ja miten koira lepää, on enemmän vaikutusta lemmikin hyvinvointiin kuin sillä, mitä sen kanssa tehdään vaikka puoli tuntia päivässä.

– Koira tarvitsee enemmän lepoa kuin ihminen. Koira viettää vuorokaudesta keskimäärin 20 prosenttia hereillä ja aktiivisena, 30 prosenttia hereillä mutta passiivisena, ja 50 prosenttia nukkuen, Pohjola toteaa.

Koiria on jalostettu olemaan sosiaalisia 20 000 vuotta, joten ne eivät oikeastaan koskaan halua olla yksin. Siksi koira onkin sitä tyytyväisempi, mitä enemmän aikaa se saa viettää ihmisensä kanssa.

Pohjola muistuttaa, että nukkumalla yhdessä koiran kanssa sen yksinoloaikaa on mahdollista vähentää jopa kahdeksalla tunnilla.

– Sosiaalisesta nukkumisesta on koiralle enemmän hyötyä kuin haittaa. Koiralle voi opettaa, ettei se pääse sänkyyn, mutta jos koira itse tekee valinnan, saisiko nukkua sängyssä tai lattialla, se luultavasti tulee sänkyyn, Pohjola arvuuttelee.

Mukavuus ennen kaikkea

Koiran peti tulisi sijoittaa kotona paikkaan, josta käsin eläin voi pedissään maaten tarkkailla talon tapahtumia.

Jos kyseessä on pentu tai muuten mielellään esineitä pureksiva koira, kannattaa hankkia muovinen petirunko, jonka sisällys on helposti vaihdettavissa. Muovirunkoinen peti on myös helppo pestä ja pitää puhtaana.

Koiran sängyn valintaan vaikuttaa sekin, onko kyse paksuturkkisesta vai lyhytkarvaisesta, helpommin palelevasta eläimestä.

Lämpöä arvostava koira viihtyy varmemmin reunallisessa pedissä, runsasturkkiselle riittää pelkkä pehmeä tyyny. Kaupan olevissa pehmeissä koiran sängyissä on suurimmassa osassa irrotettava, konepestävä päällysosa.

Peti kannattaa sijoittaa johonkin keskeiselle paikalle, sillä laumaeläin ei halua joutua erotetuksi laumastaan edes lepohetkensä aikana, ja siitä vahti voi tarkkailla perheenjäseniä. Koira rauhoittuu helpommin seurassa.

Kaikille vahdeille tämäkään tosin ei riitä.

Eräässä perheessä koiran kori sijoitettiin yläkerran eteisaulan nurkkaukseen. Silti kori pehmusteineen löytyi usein keskeltä aulaa.

Ilmeni, että koira itse siirsi petiään kohtaan, josta se näki makuulla ollessaan myös alakerran ikkunasta ulos kadulle. Mäyräkoira asetti etutassunsa koriin ja peruutti sen jälkeen petiään mukana vetäen kulloinkin sopivaksi katsomaansa kohtaan asti.