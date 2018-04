SSR Groupin omistaja vaihtui

Asunto Oy Kokkolan Atomonportin on tarkoitus valmistua tänä kesänä. Clas-Olav Slotte

Riikka Sipilä (KP)

Rakennuskonserni SSR Group on vaihtanut omistajaa. Yhtiön on perjantaista lähtien omistanut sijoittajaryhmä, jonka suurimpana omistajana on Lapland Hotels -hotelliketjun yrittäjä Pertti Yliniemi. Sijoittajaryhmä on hankkinut omistukseensa SSR Groupin osakekannan. Konsernin tytäryhtiöissä vähemmistöomistajina jatkaa niiden johto.

Rakennuskonsernin tytäryhtiö SSR Pohjanmaa rakentaa parhaillaan mm. Atomon korttelia Kokkolassa. Pitkänsillankadun, Hakalahdenkadun ja Torikadun rajaamalle korttelialueelle nousee tulevina vuosina kaikkiaan neljä kerrostaloa. Ensimmäinen niistä eli viisikerroksinen Asunto Oy Kokkolan Atomonportti valmistuu kesällä ja seuraavankin kerrostalon rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vielä ennen syksyä.

– Omistajanvaihdos vaikuttaa meihin erittäin positiivisesti, rahoitustilanne paranee ja saamme lisää käyttöpääomaa. Se luo vakautta tulevaisuuden toimintaan ja takaa sen että pystymme aloittamaan helpommin uusien kohteiden rakentamisen, SSR Pohjanmaan toimitusjohtaja Jyrki Lautarinne kertoo.

SSR-konsernin aiemmat omistajat jättävät yhtiön hallituksen ja luopuvat kaikista tehtävistään SSR-konsernissa. Heidän joukossaan on mm. Mika Wilenius, joka oli perustamassa 70-luvun lopulla konsernin edeltäjää Salpausselän rakentajia.

Yhtiö on sittemmin laajentunut SSR Group -konserniksi, johon tänä päivänä kuuluu kahdeksan alueellista tytäryhtiötä. SSR Group omistaa emoyhtiönä kaikista aluerakennusyhtiöistä 51 prosenttia. Aluerakennusyhtiöiden toimiva johto ja paikalliset sijoittajat omistavat yhdessä tytäryhtiöistä 49 prosenttia.

SSR Groupin liikevaihto viime vuonna oli 176 miljoonaa euroa ja konsernin tavoitteena on vuotuinen 15 prosentin kasvu. Pertti Yliniemen mukaan viime vuosien kasvuvauhti osoittaa, että yhtiön alueellinen toimintamalli on onnistunut.

– Tytäryhtiöissä tehdään kannattavaa rakennustoimintaa ja uskon, että SSR Groupilla on erinomaiset kasvuedellytykset jatkossakin, Yliniemi toteaa yhtiön tiedotteessa.

SSR Group on asunto-, toimitila-, infrastruktuuri- ja korjausrakentamiseen erikoistunut valtakunnallinen rakennuskonserni, joka työllistää parisataa rakennusalan ammattilaista. SSR Pohjanmaan palkkalistoilla on kuutisenkymmentä henkilöä.