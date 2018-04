Hauskaa läppää urheilusta ja vähän muustakin Pietarsaaren messuilla



Pentti Höri

Pietarsaaren RSA-messujen toinen päivä käynnistyi jälleen upeassa kevätsäässä.

Rettig Sport Centerissä messujen ohjelmavastaava Laura Ruohola ja sunnuntain vieras, urheilutoimittaja Kaj Kunnas hassuttelivat heti lataamalla facebookiin videon päivän aikeistaan.

Ruohola piti messujen avauspäivää kaiken kaikkiaan onnistuneena.

- On aina yhtä hienoa tulla uudelle messupaikkakunnalle. On äärimmäisen jännittävää, jättespännande suorastaan, miten se ensimmäinen tapahtuma onnistuu.

- Olemme kaksikielisellä alueella, mikä tuo oman lisänsä tähän. Saimme eilen sommiteltua ohjelman kivasti niin, että väkikin oli aika tyytyväistä. Annettiin sitä mitä luvattiin.

Rakentamisen pitäisi liipata Kaj Kunnasta läheltä, olihan oma isä rakennusmestari.

- Pikkupoikana olin aina siinä mukana. Mutta sitten kertakaikkiaan urheilutoimittajan ura vei mukanaan. Ei ole aikaa rakentaa.

- Vaimon kanssa todella tykkäämme sisustaa. Silleen tämä on ydinaluetta minulle, mutta kun on tämä peukalo keskellä kämmentä. Mä vaihdan sähkölamput himassa, vaimo tekee loput.

Kaj Kunnas on Pietarsaaressa toisellakin tapaa ydinalueellaan. Hänellä on kesämökki Uudenkaarlepyyn puolella, 17 kilometriä Pietarsaaresta.

- Olet suorastaan puolijeppisläinen, Ruohola päättelee.

Kunnas on pitänyt jo 15 vuotta periaatteenaan käydä katsomassa yksi Jaron matsi kaudessa.

- Siihen rinkiin on liitetty myös Vepsu ja SJK. Jaro on ikävä kyllä jäänyt vähän jalkoihin, kun Vaasassa ja Seinäjoella on niin upeat stadikat.

Mitä Kaj Kunnas odottaa messusunnuntailta?

- Sitä, että kohtaisin paljon ihmisiä ja saisin monta mukavaa uutta tuttavuutta. Sellaista vuorovaikutusta, että joku tulisi ja haastaisi, että tiedätkö edes vastauksen tuohon.

- Toivotaan, että ihmisiä tulee nyt paikalle, kun on tämmöinen puhekone täällä. Mielellämme keskustelemme urheilusta. Kun mietimme, mitä me Kaitsun kanssa yhdessä täällä tekisimme, niin aika luontevaa oli valita urheilu.

- Ja ne sisäpiiritiedot Lauralta... hänhän oli paikalla, kun Iivo voitti! Koki joka sekunnin, ja minä olin lätkäareenassa silloin!

Ruohola ja Kunnas heittävät lavalla puolituntisen klo 13, mutta ovat muuten yleisön tavattavissa ja tentattavissa koko messupäivän ajan.

Eilen messuilla perehdyttiin muun muassa kerrostalojen kosteustilojen remontoinnin vaatimuksiin.