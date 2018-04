Kaalilaatikon tuoksu ei sovi asuntoesittelyyn: kolmen ammattilaisen vinkit



Kotieläimet ja pursuileva tiskipöytä kuuluvat ehkä asunnon omistajan arkielämään, mutta eivät asuntoesittelyyn. Mitä enemmän asunnossa on avaraa tilaa, sen paremman kuvan ostaja kodista saa. Markku Jokela

Kolme ammattilaista on yhtä mieltä siitä, että hyvän kiinteistönvälittäjän löytäminen on yksi merkittävimmistä asioista, kun asunto on päätetty laittaa myyntiin.

Kokkolan OP-kiinteistökeskuksen myyntijohtaja Johanna Lakanen, Kotijoukkueen osakas Jukka Pekkarinen ja Asunto Björndahlin konttorinjohtaja Jörn Sundström toteavat kuin yhdestä suusta, että ammattitaitoisen ja luotettavan kiinteistönvälittäjän löytäminen on tärkeää.

– Yhtä oman elämän suurinta kauppaa hoitamaan kannattaa valita itselle sopivin kumppani, Lakanen sanoo.

Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä osaa arvioida kodille oikean hinnan ja odotettavissa olevan myyntiajan sekä laatia markkinointisuunnitelman, joka sopii myyjän tarpeisiin.

Arviointikäynnille voi hyvin kutsua useamman kuin yhden kiinteistönvälittäjän. Alustavan hinta-arvion lisäksi saa vertailtavakseen myös eri näkemyksiä alueen asuntomarkkinoista.

Asunnon myyjän ja kiinteistönvälittäjän allekirjoittamassa toimeksiantosopimuksessa määritellään välityspalkkio, joka on yleensä tietty prosenttiosuus asunnon myyntihinnasta tai velattomasta myyntihinnasta. Palkkio maksetaan useimmiten asuntokauppojen teon yhteydessä tai sen jälkeen.

Ennen toimeksiantosopimuksen allekirjoittamista, kiinteistönvälittäjän kanssa käydään tarkasti läpi se, mitä sopimus sisältää, mitä ei.

– Esimerkiksi kaikkien kulujen pitää olla selvillä alusta alkaen, ettei niitä tarvitse edes miettiä kun kaupanteko eli myyntitilanne on ajankohtainen, Lakanen toteaa.

Oma koti on asujalleen rakas, mutta sen perusteella asunnon hintaa ei voi määritellä. Tunteet ja eurot on pystyttävä pitämään erillään.

– Tänä päivänä ostajat ovat hyvin hintatietoisia, ja siksi hintapyynnin pitää olla heti alusta pitäen oikea, vastata markkinatilannetta ja kuntotarkastuksen tulosta. Asunnosta pitää rehellisesti kertoa myös mahdolliset viat ja puutteet, Pekkarinen sanoo.

Vähäinenkin epätietoisuus siitä, haluaako myyjä todellisuudessa päästä eroon asunnostaan, tekee kiinteistönvälittäjän työstä hankalaa.

– On tärkeää, että asuntoaan myyvät henkilöt tekevät harkiten sisäisen myyntipäätöksen. Kokemukseni mukaan asunnon potentiaaliset ostajat aistivat, jos sitä ei ole tehty, kertoo Sundström.