Aamiaiskaappi on arjen helpottaja eikä aina vaadi mittavaa keittiöremonttia



Ylöjärveläisen Sari Karvosen uuteen kotiin rakennettiin aamiaiskaappi. Sinne piiloutuvat aamiaisella tarvittavat pienkodinkoneet, pussit ja purnukat. Kolmiportaisessa laatikossa ovat murot ja puurot, myslit ja pähkinät ynnä muut aamiaisella nautittavat ruuat. Aamiaiskaappi sulautuu keittiön valkoiseen kaappirivistöön. Kun tavarat ovat piilossa, keittiö näyttää aina siiistiltä.

Outi Suoranta

Värikkäitä leipäpusseja hujan hajan ja murusia joka paikassa. Sotku se on pienikin sotku, ja ajatus siitä, että sen voisi piilottaa, oli ylöjärveläiselle Sari Karvoselle johtotähti.

Näin syntyi aamiaiskaappi: Koko seinän korkuinen kokonaisuus sisältää yläkaapiston, jonka ovet liukuvat sisään runkoon. Alalaatikoista aukeaa kolmiosainen portaikko, jonne Karvonen on saanut piiloon värikkäät pussit, murot ja puurot, myslit ja pähkinät ynnä muut.

– Voi, miksi kukaan ei keksi mustavalkoisia muropakkauksia tai leipäpusseja! Karvonen tuskailee.

Heti rakennuslupahakemuksen jälkeen alkoi keittiön suunnittelu, ja valkoisen talon sydämeen haluttiin paitsi kauneutta mutta myös kolmilapsisen perheen kannalta toimivia ratkaisuja.

– Laskin mielessäni pitkälle seinälle kotikylmiö Festivon ja riittävästi tilaa uunille, mikrolle ja astianpesukoneelle. Silloin tiesin, että lopputilaan tulee aamiaiskaappi.

Keittiön laskutilana toimii iso saareke, jonka tasomateriaaliksi valittiin corian-komposiitti. Keittiö näkyy heti taloon sisään tultaessa ja suoraan olohuoneeseen, joten Ari ja Sari Karvonen halusivat, että se on yleisilmeeltään tyylikäs, mutta vähäeleinen.

Aamiaiskaappi ei ole vain tavaroiden säilytyskaappi, vaan kokonaisuus suunniteltiin toiminnallisuus edellä. Siksi kaapissa on valot ja sähköt.

– Keittiön suunnittelu ei ole parin tunnin projekti, vaan suunnitelmia ja materiaalivalintoja hiotaan kymmeniä tunteja.

Karvonen on sisustussuunnittelija, kiinteistövälittäjä LKV ja Sally’s -blogin kirjoittaja, joten tietämys siitä, mikä sisustuksessa toimii, on vahva. Valkoisen keittiön yllätys on sisältä kelonharmaa.

– Ovet avaavat esiin aivan eri maailman. Sitä paitsi, harmaassa ei näy muruset, Karvonen nauraa.

Uutuuselementin kysyntä on huomattu myös Tampereen Lielahden Kalustetukussa. Aamiaiskaappi halutaan usein mukaan heti suunnittelun alussa. Myyjä Sami Murtola kertoo, että hyvistä suunnitelmista huolimatta melko usein aamiaiskaapista joudutaan luopumaan tilanpuutteen takia.

– Suurin este kaapin asentamiseen myös jälkikäteen on suomalaisten keittiöiden suhteellisen pieni neliömäärä. Jääkaapit, pakastimet, liedet, astianpesukone ja tiskiallas vievät jo niin paljon seinätilaa, että leveälle aamiaiskomerolle on harvoin tilaa.

Aamiaiskaapin olisi hyvä olla niin sanottu kiintokaluste, koska muun muassa sähköjen asennus ja kaapin rakenteellinen käytettävyys vaativat sitä. Kaappiratkaisua tilataan varsinkin uudiskohteisiin, ja kuluttajien kyselyjä tulee viikoittain.

– Euroopasta tulevat uutuustuotteet ja innovaatiot löytävät kyllä tiensä meille. Tuotteen elinkaarta on melko mahdoton ennustaa, mutta tämä tuote on jossain muodossa markkinoilla vielä useita vuosia, Murtola sanoo.

Sisustusartesaani Elisa Viitaharjun keittiö kaipasi uudistusta, ja messuja kierreltiin ahkerasti hakemassa ideoita. erheen haluamaa ratkaisua ei löytynyt keneltäkään valmiina pakettina.

– Halusimme myös kaikki kodinkoneet piiloon. Pikku hiljaa ajatus massiivisesta aamiaiskaapista piirtyi mukaan suunnitelmiin.

Aamiaiskaapin teki yksityinen puuseppä, jota lumo_k -blogin kirjoittaja kiittelee maasta taivaisiin. Haaveena oli saada musta tammiovirivistö, joka kylpee kevätauringossa. Sellaisen Viitaharju sai.

– Näin sen aina mielessäni valmiina, ja unelmistani tuli totta. Puuseppä toteutti kaikki villit pyynnöt ja vuodatti isoja hikikarpaloita aamiaiskaappimme kanssa. Saimme haluamamme värit toteutettua runkoa myöten.

Sisustusartesaani Viitaharju suunnitteli keittiön itse, ja pääosaan nousivat visuaalisuus ja käytännöllisyys. Yläkaapittomuus, eleettömyys ja vähemmän on enemmän -tyyli ovat olleet jo pitkään vallitsevia sisustustrendejä, mutta ne eivät ole silti syrjäyttäneet toimivuutta.

– Joku kenties voi nähdä aamiaiskaapilla yhteyttä marittamiseen ja järjestysintoon. Meille, joiden silmäparat eivät kestä hujan hajan olevia tavaroita, ja jotka rakastamme järjestystä ja minimalismia, tämä on oivallinen vaihtoehto hallita kaaos keittiössä.