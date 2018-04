Pitkästen omakotitalo Pietarsaaressa on lähes valmis, nyt on menossa lattioiden hionta



Tuomo ja Jenni Pitkänen sekä Luka ja Niki uuden kotinsa rakenustyömaalla Pietarsaaressa. 20180403 Keski-Pohjanmaan kirjapaino Oyj Jukka Lehojärvi Jukka Lehojärvi

Pietarsaarelaiset Tuomo ja Jenni Pitkänen päättivät viime vuoden pääsiäisenä rakentaa uuden omakotitalon itselleen ja kahdelle pojalleen.

Siinä vaiheessa he eivät vielä tienneet, mihin se rakennetaan.

Sopiva tontti löytyi lopulta samalta kadulta, Aurinkomäentieltä, jossa he olivat asuneet viimeiset kymmenen vuotta.

Katuosoite pysyy samana, vain numero vaihtuu.

Vanhan ja uuden talon väliin mahtuu vain kuusi tonttia.

– Kilisaaren kaupunginosa on hyvä paikka asua. Ratkaisu oli lastenkin kannalta hyvä, koska heillä on täällä paljon kavereita, Jenni perustelee tontinvalintaa.

Hiekkainen maaperä helpotti rakentamista ja säästi rakennuskustannuksissa.

– Otimme vain pintamaan pois ja rakensimme sen päälle, sanoo Tuomo.

Pitkäset valitsivat ensiksi talomallin, ja lähtivät vasta sen jälkeen etsimään talomallille sopivaa tonttia.

– Tämä tontti on sopivan muotoinen, koska Kannustalon Aurora-malli on pitkän muotoinen. Tätä talomallia ei voi sovittaa mille tontille tahansa, Jenni sanoo.

Ensimmäisen kerran he pohtivat rakennusprojektiin ryhtymistä kaksitoista vuotta sitten.

Tonttikin oli varattuna Permon kaupunginosasta, mutta sillä kerralla he päätyivät 1990-luvun lopulla rakennetun omakotitalon ostamiseen.

Näin he asettuivat Kilisaareen asumaan.

Kipinä rakentamiseen ei kuitenkaan sammunut milloinkaan. Tuomo rakensikin kesämökin perheelleen Luodon kuntaan.

Mökkiprojekti meni sen verran hyvin, että ajatus omakotitalon rakentamisesta heräsi uudelleen henkiin. Vaimo oli jo jonkin aikaa katsellut Kannustalon esitteitä.

– Olin aina sanonut kaikille kavereilleni, että en ikinä ryhdy rakentamaan omakotitaloa. Niin vain tuli syötyä sanansa, Tuomo myöntää.

Kun päätös oli tehty, oli aika panna tuulemaan ja laittaa omakotitalo myyntiin. Ostaja löytyi kuukaudessa.

Muuttoauto tuli pihalle juhannuksena. Perhe muutti aluksi mökille asumaan. Mökkikauden jälkeen he vuokrasivat omakotitalon Ruusasholmasta, joka sijaitsee vain kilometrin päässä Kilisaaresta.

– Rakennusvaihe on mennyt kivuttomasti, koska vuokraamassamme omakotitalossa on riittävästi tilaa nelihenkiselle perheelle ja koiralle. Pojilla on ollut lyhyt matka Ruusasholmasta kavereidensa luokse, Jenni sanoo.

Kaivinkone ilmestyi uudelle tontille heinäkuun toisella viikolla.

160 neliön talopaketti saapui tontille osittain valmiina. Palkattu muurari teki sokkelin ja laatoitukset. Myös sähkö- ja lvi-työt ovat ammattilaisten tekemiä. Sen jälkeen talon isäntä astui puikkoihin.

– Mökkiprojektia lukuun ottamatta minulla ei ollut kokemusta rakentamisesta. Muilta rakentajilta saa tarvittaessa vinkkejä, sanoo Tuomo Pitkänen.

Rakentaminen on sujunut hyvin.

Lämmönlähteeksi he valitsivat kalliolämmön, joka antaa lämmön lisäksi myös viileää ilmaa kesähelteillä. Lisälämmönlähteeksi he valitsivat kamiinan.

– Kalliolämmön hankintahinta on tietenkin kovempi, mutta pitkässä juoksussa se tulee halvemmaksi. Lisäksi se on mukava ja huoleton lämmitysjärjestelmä, Tuomo sanoo.

Kymmenen vuoden omakotitaloasumisessa kertyy hyödyllistä kokemusta uuden talon suunnitteluun. He tiesivät, mitä taloltaan haluavat.

Suunnitteluvaiheessa he muokkasivat talomallia tarpeilleen sopivaksi.

– Pojilla on paljon harrastuksia, minkä takia tarvitsemme apukeittiöön paljon säilytystilaa.

Pojat ovat saaneet itse valita huoneidensa tapetit.

Vaimo on vastannut materiaali- ja värivalinnoista, mutta lopulliset päätökset on tehty yhdessä.

– Värimaailma koostuu mustasta, valkoisesta ja harmaasta. Myös hanat ja suihkut ovat mattamustaa, Jenni esittelee.

He ovat kiinnittäneet paljon huomiota keittiön suunnitteluun, koska siellä vietetään paljon aikaa. Keittiössä on runsaasti säilytystilaa, työpöytä kiertää ikkunan alla.

Keittiön allas on komposiittia ja rasiat ovat upotettuja. Tiskikoneen ylösnostettavissa hyllyissä on ajateltu ergonomiaa.

Suuret ikkunat luovat avaran ja valoisan tunnelman olohuoneeseen. He kiinnittivät tontin valinnassa erityistä huomiota auringon kiertosuuntaan.

Rakennusbudjetti on pitänyt kutinsa. Varmuuden vuoksi he laskivat jo suunnittelussa eri rakennusvaiheiden kustannukset yläkanttiin.

– Jossakin paikoissa olemme onnistuneet säästämään, joten meille on jäänyt pelivaraa sopivien materiaalien hankinnassa, Tuomo laskee.

Hän laskee säästäneensä omalla työpanoksellaan huomattavan summan.

Talo on lähestulkoon valmis. Seuraavana ohjelmassa on lattian hionta.

– Valuun on jäänyt muutama kumpare, jotka pitää tasoittaa ennen laminaattilattian asentamista, Tuomo suunnittelee.

Projektin suuruus ei ole heitä missään vaiheessa pelottanut. He ovat kaikkiin valintoihinsa tyytyväisiä.

– Vaikka autotallista tuli tavallista korkeampi hankin sinne standardiovet. Ne toki voi myöhemmin vaihtaa korkeampaan malliin.

Muuton on tapahduttava toukokuun loppuun mennessä, koska heidän nykyinen vuokratalo on myyty. Uudet asukkaat saapuvat kesäkuun alussa.

– Rakennuksella on tullut tehtyä aina vain pidempiä päiviä, koska aikataulu painaa hieman päälle. Sellaista päivää ei ole kuitenkaan vielä tullut vastaan, että rakennukselle lähtö olisi harmittanut, Tuomo sanoo.

Rakentaja näkee ainakin oman työnsä jäljen ja tuntee talon kuin omat taskunsa.