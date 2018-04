Kokkolassa Purjeelle nousi taideteos – taiteilija vastustaa kiusaamista



Keväisenä lauantaina Kokkolan kaupunkikeskustassa esiintymislava Purjeen tuntumaan rakentui taideteos. Kolme alastonta mallinukkea seisoo vieretysten. Keskellä olevan hahmon oikealla puolen on mallinukke, joka näyttää heittävän likavesiämpäristä sontaa. Puolestaan vasemmalla puolella on hahmo, jonka silmät on peitetty kukkasin ja kainalossaan hän kantaa pinkkiä näppäimistöä.

Pop- up-taideteoksen toteutti, ideoi ja rakensi kokkolalainen Nanne Jalma. Teoksellaan nuori nainen haluaa herätellä niin kuntalaisia kuin päättäjiä.

– Minua niin harmitti ja oikeastaan silmäni ikään kuin aukenivat tuota taannoista kahvila Saha- juttua seuratessani. Tuli tunne siitä, että me aikuisetkin kiusaamme toinen toisiamme ja erityisesti täällä Kokkolassa se saattaa olla hyvinkin yleistä. Iski idea ja ryhdyin taiteen kautta toteuttamaan ajatusta. Haluan, että kiusaaminen loppuu, tai ainakin niin, että huomaamme sitä olevan ja ehkä olemme myös itse niitä, jotka hiljaa hyväksyen annamme kiusaamisen tapahtua, summaa Jalma.

Teostaan hän avaa sen verran, että kaikista vaarallisin kiusaamisen muoto on hiljainen kukkasilmäinen somettaja, jonka tarkoitus on mahdollisesti hyvä, mutta toteutus ei. Kukkasilmien läpi ja glitteriä sumuttaen vaarallinen sivustaseuraaja mahdollistaa kiusaamisen jatkumisen, itsekään sitä välttämättä huomaten.

Pop-up-taideteos ei toimi yksinään, vaan yhdessä yleisön kanssa. Yhteen alastomaan mallinukkeen saavat ohikulkijat kirjoittaa "lupaan" ja osoittaa sillä olevansa kiusaamatta.

– Toisaalta toivon ihmisten lupaavan olla myös hyväksymättä minkäänlaista kiusaamista ympärillään sekä lupaavan sen, etteivät alistu kiusattaviksi, pohdiskelee taiteilija.

Tasaisena virtana teoksen äärelle pysähtele ohikulkijoita. Oivaltava teos herättää keskusteluja.

Useat kokkolalaiset tuntevat Nanne Jalman lähinnä ravintoloitsijana, mutta taide ja luovuus ovat suuri osa hänen elämäänsä.

– Olen aina ollut luova ja halunnut luoda. Taide on minulle vahva ilmaisukeino ja väline välittää ajatukseni eteenpäin, hän pohdiskelee.

Yhteisöllinen pop-up-taideteos oli Kokkolassa esillä vain lauantain ajan, mutta taiteen tekeminen Jalmalla ei jää tähän. Parasta aikaa hän hakee opiskelupaikkaa taidekoulusta.