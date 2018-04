Pääkirjoitus: Kun mieli uhkaa peittyä pilviin



Aurinkoisen kevään keskelläkin mieli voi tummua ja henkinen jaksaminen olla koetuksella. Clas-Olav Slotte

Virkeys kateissa? Kiviä rattaissa? Totaalista kevätväsymystä ilmassa? Normaali ilmiö, josta ei tarvitse suuremmin huolestua vai onko kyseessä sittenkin jotain muuta.

Jokaisen ihmisen elämään kuuluvat luonnollisesti matalapaineet ja aina kenenkään vireys ei ole samalla tasolla. Yleensä hetken alakulo väistyy lähes itsestään, ja ilo palaa elämään. Pienikin omien akkujen lataus riittää usein palauttamaan vireen ennalleen. Keväästä löytää ehkä uutta virtaa ja virkeys palautuu mieleen.

Selvää on, että mielen väsyminen ja psyykkinen uupumus, ovat aivan eri tavalla esillä kuin vuosikymmeniä sitten. Kun ennen työelämässä ei käytännössä edes tunnettu tai tunnistettu stressiä saati henkistä loppuun palamista, niin tänä päivänä psyykkisen kuormituksen tarkastelu on erityisen tärkeässä asemassa. Mielenterveys oli toissijaista, kun työelämässä jaksamista mietittiin. Työelämän isot rakenteelliset muutokset ovat koskettaneet lähes jokaista työtehtävää.

Tutkimuksessa on selvitetty syitä psyykkisen pahoinvoinnin lisääntymiselle. Missä mennään, jos lapset väsyvät, nuoret uupuvat ja aikuiset ahdistuvat elämässään taakkojensa alla.

Työterveyslaitoksen ohjelmapäällikkö, dosentti Ari Väänänen toteaa, että psyykkisen haavoittuvuuden ilmausten lisääntyminen ei suoraan kerro sairastavuuden kasvusta työväestössä. Työikäisen psyykkistä haavoittuvuutta ilmentävät työstressi, uupumus ja masennus. Henkinen jaksaminen ja uusien voimavarojen ammentaminen takaavat työelämässä vakaan kivijalan, mutta vahva pohjakin voi pettää.

Psyykkiset haavat ovat usein monien tekijöiden viiltämiä, jossa yhdistyvät ehkä työelämän rasitukset ja elämässä yleensä koetut kolhut. Jokaisella on oma henkinen kantokykynsä, kuinka paljon jaksaa harteillaan kantaa. Kun kuorma kasvaa liian suureksi, niin mieli on vaarassa uupua. Pahimmillaan mielenterveyden sirpaloituminen vaikuttaa koko loppuelämään; perheeseen ja läheisiin.

Positiivista on, että tilastojen mukaan masennusperäisen työkyvyttömyyden kasvu on työväestössä taittunut. Toisella puolella huolenaiheena on, että nuorimman ikäryhmän kehitys on ollut hieman muusta työväestöstä poikkeavaa ja masennus vie yhä useamman nuoren työkyvyn.

Jokaisen henkinen hyvinvointi rakentuu omista lähtökohdista. Lähimmäisten roolia ei voi vähätellä. Jos voi hälventää toisen mieltä peittäviä pilviä, niin kannattaa tarttua toimeen. Aina ei tarvita isoja tekoja vaan pienet teot tuovat aurinkoa elämään.

Tapani Postila

