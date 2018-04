Vuosituhannen suurin kansallinen painonnostokisa alkoi Kalajoella



Kilpailujen johtaja Lea Niemi opasti kisoihin ilmoittautuvia. Hänen vieressään Junkkarien puheenjohtaja Juha Nivala. Sari Passoja

Kalajoen Hiihtomajalla tänään perjantaina alkanut veteraanien SM-painonnostokisa on iso ponnistus järjestävälle seuralle Kalajoen Junkkareille. Kisoihin on ilmoittautunut kaikkiaan 240 nostajaa, mikä on enemmän kuin aikaisempina vuosina. Tapahtuma onkin 2000-luvun suurin kansallinen painonnostokisa.

– Osanottajamäärä oli meille yllätys, sillä ajattelimme, että jo 150 nostajaa olisi hyvä määrä, toteaa Junkkarien puheenjohtaja Juha Nivala.

Kilpailujen johtaja Lea Niemi vastaanotti ilmoittautumisia tyytyväisenä, sillä joukossa on paljon sellaisia nostajia, jotka eivät ole aikaisemmin käyneet Kalajoella. Isojen seurojen, kuten Oulun ja Tampereen Pyrinnön lisäksi mukana on useita erikoisseuroja. Kaikkiaan nostajia on 46 seurasta.

Kisajärjestelyissä on seuran painonnostojaoston lisäksi mukana naisjaosto ja koukkupolvet. Talkoolaisia on kaikkiaan noin 70.

– OIemme tottuneet järjestämään isoja kilpailuja ja tavoitteenamme onkin saada joka vuodelle jonkun lajin SM-kisat. Se pitää seuran vireänä ja kisakoneiston kunnossa, Nivala toteaa.

Hänen mukaansa ilman SM-tason kilpailuja seura ei olisi niin hyvä kuin se nyt on. Arvokisamitaleissa mitattuna Junkkarit on Pohjois-Suomen toiseksi paras seura.

Kilpailut ovat kolmipäiväiset. Tänään perjantaina lavalle nousevat 60-80-vuotiaat, kaikkiaan 57 nostajaa.

– Lauantaina ja sunnuntaina nostetaan sitten aamusta iltaan. Olemme aikaistaneet kisoja aikaisemmaksi, niin päivät eivät veny liian pitkiksi, Nivala toteaa.

Valtakunnallista näkyvyyttä veteraanien SM-kisat saavat, kun Ylen Puoli seitsemän -ohjelma lähettää paikalta tänään suoran lähetyksen, kooste lauantailta nähdään tiistaina. Ohjelman juontaja Mikko Kekäläinen nostaa itsekin kisoissa. Julkkisnostajana on myös näyttelijä Martti Suosalo, joka nousee lavalle sunnuntaina viimeisessä ryhmässä.