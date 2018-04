Hiihtokelit ovat parhaimmillaan – latuja kunnostetaan vielä esimerkiksi Kokkolassa ja Kalajoella



Kalajoen Hiekkasärkillä hiihtoladut ovat vielä erinomaisessa kunnossa. Hanna Rautio

Hanna Rautio

Aurinkoiset päivät ja pakkasyöt ovat loistava yhdistelmä kevättalven hiihtokaudelle. Ladut jäätyvät iltaisin lämpötilan painuessa miinukselle, ja aamupäivisin on tarjolla varsinaista lentokeliä. Selkeänä päivänä auringonpaistetta riittää jo aamukuudesta iltayhdeksään.

Monissa kunnissa latujen kunnossapitoa aiotaan jatkaa niin kauan kuin yöpakkasia riittää. Latuja ajetaan ainakin tämä viikko esimerkiksi Kokkolassa ja Kalajoella. Reisjärvellä kunnossapito jatkuu tämän viikon tauon jälkeen ainakin tykkilumiladun osalta.

Ylivieskan kaupunki puolestaan ilmoittaa nettisivuillaan, että latujen kunnossapito on lopetettu tältä kaudelta.

– Ladut pyritään pitämään kunnossa niin kauan kuin mahdollista. Tänään (keskiviikkona) aamulla ajettiin Santahaan ladut. Kaikki kaupungin ylläpitämät ladut ovat vielä auki, kertoo kunnossapidon työnjohtaja Jorma Ruotanen Kokkolan kaupungilta.

– Ladut ovat hyvässä kunnossa ja lunta riittää. Päivä kerrallaan katsotaan tilannetta eteenpäin. Ihan joka päivä latuja ei enää ajeta, vaan tarpeen mukaan. Märällä kelillä ei ole järkeä ajaa, Kalajoen kaupunginpuutarhuri Jukka Stolp linjaa.

Ruotasen mukaan Kokkolan tilanne on hyvä, sillä tänä vuonna kaupungilla on vain luonnonlumilatuja, kun viime vuonna oli myös lumetettu tykkilumilatu. Tykkilumi sulaa luonnonlumea hitaammin, mutta hiihtobaanana se on lämpimällä ja aurinkoisella säällä hidas ja pöpperöinen.

Santahaassa latupohjana olevan tekonurmen edut ovat enemmän alkutalven puolella, kun hiihtämään pääsee vähemmällä lumella tavalliseen pururataan verrattuna.

– Sitten kun tumma tekonurmipohja tulee esille, niin lumi sulaa nopeasti ympäri asti, Ruotanen toteaa.

Viime vuonna Kokkolassa ajettiin ladut Ruotasen kalenterin mukaan viimeisen kerran 19. huhtikuuta. Reisjärvellä hiihtokeliä kesti tykkilumella vielä melkein kuukauden pidempää, vapaa-aikasihteeri Teijo Haapaniemen viimeinen kirjaus on päivätty 13. toukokuuta.