Jatkuva haku päällä ammatillisessa koulutuksessa



Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla opiskelevat Jasmin Sämpi ja Jonna Järvi pitävät hyvänä asiana, että koulutukseen voi hakea ympärivuotisesti. He aikovat käyttää tulevaisuudessa jatkuvaa hakua. Janina Hyytinen

Joni Mäki-Petäjä

Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua joustavasti myös jatkuvan haun kautta. Jatkuva haku antaa mahdollisuuden hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. Perinteinen yhteishaku on edelleen olemassa peruskoulusta ja lukiosta valmistuneille sekä sellaisille, joilla ei ole ammatillista koulutusta.

– Aikaisemmin on ollut yhteishaku, erilaisia aikuiskoulutuksen hakuja, erillishaku ja lisähaku. Nyt kun ammatillisen koulutuksen uudistus tuli, on jatkuva haku ja yhteishaku, Keski-Pohjanmaan ammattiopiston opintoasiainpäällikkö Merja Kivelä kertoo.

Keski-Pohjanmaan ammattiopistoon on jo tämän vuoden aikana hakenut jatkuvan haun kautta yli 300 uutta opiskelijaa. Oppilaitokset saavat itse päättää hakumenettelyistä ja valintaperusteista.

Ammattiopistolla on pisteytysjärjestelmä, jonka perusteella valintoja tehdään. Pisteytyksessä kartoitetaan perustelua koulutukselle, kiinnostumista ja motivaatiota alalle sekä alalle suuntautuneisuutta.

– Tämä on ollut meille positiivinen yllätys, että jatkuva haku on lähtenyt näin vauhdilla liikkeelle. Kun olemme tehneet opiskelijavalintamme tavoitteena on, että hakija pääsisi mahdollisimman joustavasti aloittamaan opintoja. Kaikilta aloilta ei välttämättä heti pääse opiskelemaan mutta tavoitteena on, että mahdollisimman pian, kun valinta on tehty.

Opiskelussa mennään koko ajan yksilöllisempään suuntaan ja jatkuva haku tukee tätä trendiä.

– Valinnan jälkeen aletaan tekemään heti henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) opiskelijan kanssa yhdessä.

Jatkuva haku on Kivelän mukaan tervetullut uudistus.

– Jatkuva haku vastaa siihen huutoon, mikä on käytännössä tullut esiin, esimerkiksi kun tulee sellainen elämänvaihe, että on mahdollista lähteä opiskelemaan, niin voi heti aloittaa hakuprosessin eikä tarvitse odottaa hakujen alkamista kuukausitolkulla.

Uudistus luo painetta myös oppilaitosten suuntaan, enää ei katsota rahoituksen perusteena pelkkää opiskelijamäärää kahdesti vuodessa.

– Rahoitus perustuu jatkossa opiskelijavuosiin ja jokainen päivä kerryttää opiskelijavuotta. Jatkossa myös entistä enemmän opiskelijat valmistuvat pitkin vuotta, eikä pelkästään keväällä tai joulun aikaan. Jatkuva haku on todella hyvä uudistus monesta eri näkökulmassa.

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto ennakoi uudistusta jo aiemmin.

– Perustimme Hakijapalvelut -toiminnon reilu vuosi sitten tammikuussa. Siellä palvellaan asiakkaita ja ohjataan sekä neuvotaan hakijoita. Hakijapalveluiden kautta on myös mahdollista päästä opinto- ja uraohjaukseen, jos on esimerkiksi työelämän muutostilanteissa halu miettiä uutta alaa tai koulutusvaihtoehtoa tai vanhempainvapaalla opiskelukärpänen on puraissut.