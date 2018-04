Iso osa suurteollisuuden velvoiteistuttamista siioista päätyy saaliiksi ennen sukukypsyyttä



Suurteollisuus velvoiteistuttaa vuosittain noin miljoona siian poikasta Kokkolan Kalastajainseuran alueelle. Myös madetta ja meritaimenta istutetaan, mutta pienempiä määriä kuin siikaa.

Rahallinen arvo poikasmäärälle on noin 6 000 euroa. Kokkolan alueella istutukset suorittaa Kokkolan kalastajainseura, suurteollisuus toimii maksumiehenä.

Ongelmana varsinkin siian suhteen on se, että kalat eivät ennätä sukukypsiksi, vaan niiden uinti päättyy ennen aikojaan usein pilkkijän syöttiin tai hylkeen kitaan.

Hyljekanta on kasvanut huomattavasti ja hylkeet ajavat siiat matalikolle, jossa on vastassa pilkkijät.

– Pilkkijät verottavat siikakantaa sillä, että siikoja nostetaan ylös suuria määriä. Minulla ei ole mitään pilkkijöitä vastaan, mutta toivon, että kunnioitettaisiin sellaista asiaa kuin kohtuus: pieniä määriä voi kalastaa hyvällä mielin, mutta moni pilkkijä kantaa kotiinsa pussitolkulla siikaa ja mukana on varmasti ei -sukukypsiä kaloja, Kokkolan kalastajainseuran puheenjohtaja Kenneth Bäckström harmittelee.

Lahdenperän uimarannan edusta Ykspihlajassa on vetänyt viime vuosina suuria määriä ihmisiä narraamaan kaloja talvisin jäälle.

Ensimmäiset pilkkijät ilmestyvät jäälle aamuvarhain ja porukkaa on jäällä myöhään iltaan seitsemänä päivänä viikossa.

– Kyllähän tuollainen joukko pilkkijöitä verottaa siikakantaa jo jonkin verran, kun pilkkiminen alkaa heti syksyllä, kun jäät kestävät ja jatkuu keväällä niin kauan kun jää kantaa, Bäckström toteaa.

– Pilkkijöitä on hyvällä säällä satoja ja joukossa varmasti myös sellaisia, jotka kalastavat kohtuudella. Joku kertoi saaneensa yhdeltä istumalta 90 siikaa: se on jo sellainen määrä, mikä ei ole kohtuus. Se on jo ylikalastamista. Siika on parvikala, joten tällaisten suursaaliiden saaminen ei ole mahdotonta. Olen kuullut sellaistakin, että joku on kaupitellut pilkkimiään siikoja. Se taas ei ole vapaa-ajan kalastamista.

Siian kohdalla ongelma on nimenomaan se, että hylkeet verottavat osan kannasta ja pilkkijät osan ennen kuin kala ehtii sukukypsäksi. Kun näin tapahtuu siikakanta ei pääse koskaan vahvistumaan.

– Siialla ei ole kalastuslaissa alamittaa, mutta aluekohtaiset alamitat määrittävät kalastusseurat. Täällä Kokkolan alueella alamitta on määritetty 25 sentiksi. Olen varma, että pilkkijät tietävät alamitan, mutta osa ei asiasta piittaa.

Kokkolan kalastajainseurassa on mietitty millä siian ylikalastaminen saataisiin kuriin. Yksi ongelma on valvonnan puute. Seurassa toivotaan, että ihmiset ottaisivat järjen käteen ja kalastaisivat kohtuudella.

– Riistapoliisia ei ole enää ollut vuosiin. Verkkokalastajia valvoo merivartiosto ja kalastusseurojen kalavalvojat esimerkiksi juuri pilkkijöitä. Seuroille tämä valvontatyön järjestäminen on todella haastavaa, eikä se ole tehokasta. Eihän tässä siihenkään haluttaisi mennä, että pitää kieltää siian kalastus kokonaan tai että siialle asetettaisiin kiintiö.

Helpoin ja järkevin ratkaisu olisi se, että ihmiset pitäisivät kiinni alamitasta ja kalastaisivat kohtuudella, niin ei tarvitse asettaa mitään rajoituksia, Kenneth Bäckström toivoo.

