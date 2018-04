Kokkolan liikenneturvallisuuteen uusia esityksiä



3 Työryhmä on selvitellyt Rautatienkadun 40:n rajoituksen nostamista 60:een Jungsborgin risteykseen saakka. Heinolankaaren katu- ja tonttiliittymiin tarvittaisiin yhtenäistämisen ja selvyyden vuoksi väistämisvelvollisuus. Stop-merkki on asennettu vastikään Pitkänsillankadun ja Itäisen Kirkkokadun risteykseen. Autokoulun opettaja Simo Harjupatana oli liikenneturvallisuustyöryhmässä vaikuttamassa merkin saantiin. Joni Mäki-Petäjä Previous Next

Joni Mäki-Petäjä

Liikenneturvallisuustyöryhmä selvittää ja esittää konkreettisia ehdotuksia liikenteen sujuvuuden parantamiseksi Kokkolassa. Työryhmän edesauttamana Pitkänsillankadun ja Itäisen Kirkkokadun risteykseen on saatu stop-merkit.

– Vanhan kaupungin alue on haastava liikenteellisesti, kun rakennukset ovat tiiviisti lähellä katuja. Stop-merkeillä pyritään viestittämään autoilijalle erityistä tarkkuutta jo ennen vaarallista risteystä. On tästä jo yksi hylätty tullut inssi-ajossa. Stop-merkit ovat normaalia pienemmät. Se oli oppilasta hieman hämännyt, kokenut autokoulun opettaja ja liikenneturvallisuusryhmän jäsen Simo Harjupatana kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Risteyksessä täytyy selkeästi pysähtyä niin kuin stop-merkki vaatii. Autoilija tulee helposti suoraan risteysalueelle ”kuikuilemaan” ilman pakollista pysähtymistä.

Yksi työryhmän alulle panema selvitys on Rautatienkadun nopeuden kasvattaminen 60:een Jungsborginkadun risteykseen saakka. Nyt nopeusrajoitus on 40 km/h.

– Tuolla välillä voisi aivan hyvin ajaa nopeammin. Sillä alueella ei ole liittymiä ja muutenkin tie on hyvä. Liikenteen sujuvuuden näkökulmasta 40:n rajoitusaluetta voitaisiin venyttää alkamaan Jungsborginkadun risteyksestä. Tuolla alueella on myös piikki inssiajon hylyissä. Ydinkeskustan alueella 40 km/h on ilman muuta perusteltua.

Myös Vaasansiltaa kohti mentäessä nopeutta voitaisiin lisätä 60:een.

Työryhmä selvittää osaltaan myös Heinolankaaren katu- ja tonttiliittymien väistämisvelvollisuuden yhtenäistämistä.

– Nyt kolmiot löytyvät ABC:n liittymistä, mutta ei sitten kiertoliittymän jälkeen. Siinä ei ole oikein logiikkaa, joten kolmiot olisivat perusteltuja alueelle.

Myös Kaanaanmaantie 40 km/h nopeusrajoitusta selvitetään.

– Liikennemäärien kasvu tietyillä alueilla täytyy ottaa huomioon. Liikenneturvallisuutta on syytä päivittää aika ajoin.

Valmisteilla olevassa tieliikennelaissa on yksi avaus, jossa ns. liukkaan keli ajosta autokoulussa luovuttaisiin kokonaan ja tilalle tulisi pelkkä simulaatioajo.

– Siinä tietysti haetaan kustannustehokkuutta, mutta mielestäni simulaatiossa ei saa sellaista ”perstuntumaa” kuin aidossa tilanteessa. Nyt on vaarana, että konkreettisuus jää pois ja ensimmäinen kokemus on jo yksin auton kanssa. Usein se ensimmäinen auto on myös sen verran vanha, että auton ominaisuudetkaan eivät ole sillä tasolla kuin simulaatiossa tai uusissa autoissa. Tässä kannattaisi vielä käyttää harkintaa.