Fermaatti-kuoron tilaongelma ratkesi



Kalajoen kansalaisopiston piirinä toimivan nuortenkuoro Fermaatin harjoitustilaongelma on ratkaistu. Kalajoen sivistyslautakunta päätti vuokrata yhdessä kuorolaisten vanhemmista koostuvan Fermaatin Tuki ry:n kanssa yksityiseltä yrittäjältä noin 100 neliön hallitilan harjoitustilaksi.

Kaupunki maksaa tilasta vuokraa 415 euroa ja kuoron tukiyhdistys 350 euroa kuussa. Kansalaisopistolta aiotaan siirtää vuokratilaan muutakin musiikkitoimintaa.

Aiemmin Fermaatin harjoitustilana toimineessa Pohjankylän koulun salissa on ongelmana muun muassa flyygelin siirtely. Salin saneerauksessa lattiaan asennettiin parketin tilalle joustopinnoite, jonka päällä painavaa flyygeliä on vaikeaa ja vaarallistakin liikutella. Kaupungin omista tiloista ei ole löytynyt kuorolle soveltuvaa uutta harjoituspaikkaa muun muassa sisäilmaongelmien vuoksi.

Kuorolaiset julkaisivat maaliskuussa videon harjoitteluoloistaan vauhdittaakseen tilaongelman ratkaisua.

Kuoron tukiyhdistyksen sihteeri Marjaana Juola iloitsee nyt kaupungin vastaantulosta.

– Helpottaa hirveästi, kun saamme kuorolle asialliset tilat. On ihanaa, että on valmis musiikkitila, jonne voi vain mennä ja laulaa. Tämä on myös tytöille tärkeä osoitus siitä, että he voivat itse vaikuttaa asioihin.

Juolan mukaan tukiyhdistys on valmis maksamaan siitä, että kuoro pääsee kunnollisiin tiloihin. Joitain yrityksiäkin on alustavasti saatu yhteistyökumppaneiksi.

Vuokratila sijaitsee Vierivainion alueella aivan keskustan tuntumassa. Kuoro on kokeillut tilaa ja todennut sen toimivaksi.

Tavoitteena on, että uuden Merenojan koulun valmistuttua kuoro voisi siirtyä harjoittelemaan koulun tiloihin. Uusien musiikkiluokkien suunnittelussa on määrä huomioida jo ennalta kuoron toiminta.