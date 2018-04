Elokuvan juhlaa Pietarsaaressa – katso kaikki apurahan saajat



Laura Airola toimii elokuvafestivaalia Kokkolaan järjestävän Kokkolan Kinoyhdistyksen sihteerinä ja Juho Kuosmanen festivaalin taiteellisena johtajana. Molemmat osallistuivat Suomen Kultuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahaston vuosijuhlaan Pietarsaaressa. CLAS-OLAV SLOTTE

Kokkola saa ensi syksynä oman elokuvafestivaalin. Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto myönsi 40 000 euron kärkihankeapurahan Kokkolan Kinoyhdistykselle. Apurahan turvin Kokkolassa järjestetään filmifestivaali vuosina 2018 ja 2019.

Rahasto vietti 55. vuosijuhlaansa Pietarsaaressa. Juhlassa elokuva nousi isoon rooliin, sillä elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen vastaanotti rahaston kulttuuripalkinnon, joka on suuruudeltaan 10 000 euroa. Kuosmanen sai kiitosta paitsi ihmisläheisistä elokuvistaan, myös kansainvälisistä ansioistaan. Kuosmasen maailmaa laajasti kiertänyt Hymyilevä mies on tehnyt suomalaista elokuvaa tunnetuksi ja saanut useita kansainvälisiä palkintoja. Myös mykkäfilmi Romu Mattila ja kaunis nainen on vieraillut maan rajojen ulkopuolella.

Kokovuotisia 24 000 euron työskentelyapurahoja myönnettiin tänä vuonna neljä. Visuaalisissa taiteissa apurahan sai kuvanveistäjä Riku Riippa taiteelliseen työskentelyyn kolmivuotisen apurahan toisen vuoden apurahana. Säveltaiteessa kokovuotisin apurahoin tulevat työskentelemään Niina Hannula ja Heidi Maria Paalanen. Tieteen kokovuotisen apurahan sai GoranaPanic sosiaalityön väitöskirjan viimeistelyyn.

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahaston apurahat

Palkinto: Elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen, ihmisläheisistä elokuvista, hetkien herkästä vangitsemisesta 10.000

Apurahat: Laura Airola ja Kokkolan Kinoyhdistys Kokkolan elokuvajuhlatapahtuman perustamiseen, maakunnallisena Kärkihankkeena 40.000, DavideBergna biomassapohjaisen hiilen uusia käyttömahdollisuuksia käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 12.000, Katja Hakala musiikkinäytelmän toteuttamiseen 5.000, Marja Hannula sirkustoiminnan toteuttamiseen palvelutaloissa 3.000, Niina Hannula taiteelliseen työskentelyyn 24.000, Paula Honkala nuorisokuoro Metaforan 15-vuotisjuhlamusikaalin toteuttamiseen 2.500, Eeva Johanna grafiikan prässin hankintaan 2.500, Emmi Hyyppä taiteelliseen työskentelyyn ja valokuvanäyttelyn järjestämiseen 8.000, Emilia Jurvelin melodiabassoharmonikan hankintaan 5.000, Ville Kangas muusikko Mauno Järvelästä kertovan kirjan kirjoittamiseen 12.000, Mikko Karvonen Kokkolan arkkitehtuuria käsittelevän tietokirjan käsikirjoittamiseen 10.000, Onni Koivisto 5.000, Aki Koskinen taiteelliseen työskentelyyn 12.000, Katja Louhula ja musiikinohjaaja Jaana Eloranta mestaripelimannien Aldevin ja Kari Peltoniemen elämästä kertovan kirjan kirjoittamiseen ja heidän sävellyksiensä videotallentamiseen 5.000, Heidi Paalanen taiteelliseen työskentelyyn 24.000, GoranaPanic väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 24.000, Niina PeranderKämppävattajan kylää käsittelevän taidekirjan toteuttamisen kuluihin 2.000, Jaakko Pernu 12.000, Jyrki Matias Portin näyttelyn järjestämiseen 4.000, Niina Rantamäki hyvinvointivaltion murroksen vaikutuksia maaseudun paikallisyhteisöissä käsittelevään väitöskirjatyöhön 6.000, Riku Riippa taiteelliseen työskentelyyn, kolmivuotisen apurahan toisen vuoden apurahana 24.000, Tuomas Rounakari pohjoisten kansojen musiikkiperinnettä käsittelevään taiteelliseen tohtorintutkintoon 12.000, Anna Salomaa harmonikan hankintaan 5.000, Tiina Sarja Tuiskulan urheilutalon huvitoiminnasta kertovan dokumenttielokuvan valmistelutyöhön 8.000, Johanna Smed ja työryhmä tanssileirien järjestämiseen lapsille ja nuorille 4.000, Kasper Tammela pienesinemalliston suunnitteluun ja prototyyppien valmistamiseen 6.000, Hannu Tikkanen ja Kari Pihlajamäki Keski-Pohjanmaan saaristoa käsittelevän kirjan toimitustyöhön 12.000, Pirjo Minna Tuomimäki ja Satu Maria Priuska varjoteatteriesitysten toteuttamiseen lapsille 4.000, Jenni Urpilainen kehollisen Hengitän kultaista valoa -kuunnelmasarjan toteuttamiseen 4.000, Panu Valo Pauanne nyt! -dokumenttiteatteriesityksen valmistelutyöhön 6.000, Joni Virtanen 18.000, Minna Vörlin ja Sanna Tunkkari satukirjan kirjoitus- ja kuvitustyöhön 4.000, BaroccoBoreale -yhtyeen kannatusyhdistys BaroccoBoreale -yhtyeen konserttitoimintaan Keski-Pohjanmaalla 12.000, Kansanmusiikki-instituutti ry lastenkulttuuriverkoston perustamiseen Keski-Pohjanmaalle 20.000,

Kaustisen Kamarimusiikkiyhdistys ry 41. Kaustisen kamarimusiikkiviikon järjestämiseen 7.000, Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoro ry kuoron konserttitoimintaan 4.000, Kirjoittajayhdistys Inspis ry yhdistyksen 25-vuotisjuhlan järjestämiseen 4.000, Kokkolan Orkesteriyhdistys ry Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin Beethoven-sinfoniasarjan toteuttamiseen 10.000, Kokkolan Talviharmonikka ry harmonikkakonserton sävellystilaukseen säveltäjä Veli Kujalalta 5.000, Kälviän Metsäveikot ry Kälviän partiotoiminnan historiaa käsittelevän kirjan kirjoittamiseen 2.000, Sarma – Kalajoen kyläkulttuuri ry Havulan taidepihan elävöittämiseen 7.000, Suomen Käyrätorviklubi ry käyrätorvitapahtuman järjestämiseen Kokkolassa 5.000, Vapaussotien Keski-Pohjanmaan perinneyhdistys ry Suojeluskuntalainen-patsaan hankintaan 6.000, Vionoja-säätiö sr Kesäyön ikkuna -monologinäytelmän toteuttamiseen 7.000.