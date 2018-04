Liediä lapsille?



Vanha ajatus, että klassista laulunopetusta ei saa aloittaa ennen kuin laulaja on ohittanut murrosiän, on muuttumassa. Jokilaaksojen musiikkiopiston laulunopettaja Saara-Maija Strandman ja pianisti Marjukka Eskelinen ovat jo kaksi vuotta opettaneet liediä myös lapsille, joista nuorin on 5-vuotias.

– Ajattelimme, että miksi ei. Lapset ovat avoimia. Tietenkin alussa tehdään eri asioita kuin isompana. Lasten kanssa tehdään musiikkia leikin avulla, lauletaan kansanlauluja ja opetellaan tietoisuutta omasta kehosta, mikä on erittäin tärkeää laulajalle, Strandman tarkentaa.

Kun opettajat kertoivat kehittämästään lasten liedistä Suomen Lied-akatemia ry:n väelle, reaktio oli aluksi odotetun torjuva.

– Kaikki nojautuivat aluksi taaksepäin, että eihän nyt lapsille, mutta kun kerroimme enemmän, niin he istuivat hetken päästä etunojassa ja kuuntelivat kiinnostuneina, Strandman nauraa.

Lied on nimetty Jokilaakson musiikkiopiston kärkihankkeeksi, joten siihen on myös panostettu. Opistossa kehitetystä lasten liedistä järjestettiin pari viikkoa sitten tutustumispäivä Nivalassa muiden musiikkiopistojen opettajille.

– Sinne tuli väkeä kaukaakin, Oulusta, Joensuusta ja Kotkasta asti, ja he haluavat kehittää lasten liediä omissa opistoissaan. Siitä se lähti leviämään, Strandman riemuitsee.