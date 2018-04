Hinestroza ja Chaab KPV:n riveihin



Juha Savela

Jalkapallon Ykköseen valmistautuva KPV on tehnyt alkavan kauden kattavat pelaajasopimukset kahden ulkomaalaispelaajan kanssa. KPV:n paidan pukevat päälleen kolumbialainen laitapelaaja Cesar Hinestroza, 28, sekä Iranin pääsarjasta saapuva hyökkääjä Reza Chaab, 20.

Hinestroza on pelannut urallaan aikaisemmin pääasiassa Kolumbian liigaa sekä edellisellä kaudella Brasilian C-sarjassa. Chaab on puolestaan pelannut läpi Iranin juniorimaajoukkueet, joiden riveissä nuorukainen on ollut tehokas maalinteossa. 64 ottelussa Chaab on onnistunut maalinteossa 40 kertaa. Edellisellä kaudella Chaab pelasi Iranin liigassa FC Persepoliksen riveissä.

KPV:n testissä olleista Dmitri Dekhteryuk ja Jostin Daly eivät jatka joukkueessa.

Valmentaja Jarmo Korhonen on tyytyväinen sopimuksiin.

– Hinestroza näytti heti ensimmäisestä päivästä alkaen, että kyseessä on laatupelaaja. Hänen kohdalla on äärimmäisen tärkeää, että mies pystyy pelaamaan laitapakin lisäksi myös molemmilla puolilla laiturina. Sillä osastolla on edelleen vajausta, mutta emme ole halunneet tehdä hätiköityjä päätöksiä, Korhonen sanoo.

Chaab puolestaan tuo vaihtoehtoja hyökkäyksen rooleihin.

– Tällaista miestä on etsitty pitkään ja hartaasti. Nyt alamme sopeuttamaan molempia rauhassa joukkueeseen ja pelitapaan, Korhonen päättää.

Myös Hinestroza on tyytyväinen saatuaan sopimuksen.

– Kova työnteko alkaa heti ensimmäisistä harjoituksista. Kaikkein tärkeintä on harjoitella hyvin. Tietysti ensimmäinen tärkeä asia on sopeutua joukkueeseen, tutustua uusiin joukkuekavereihin ja valmentajiin. Myös ilmasto on sellainen, johon täytyy sopeutua nopeasti, Suomessa elämänsä ensimmäisen kerran lunta nähnyt Hinestroza sanoo seuran tiedotteessa.

Hinestroza lisää tavoitteekseen pelata pääsarjatasolla.

– Tavoitteeni on voittaa Ykkönen KPV:n kanssa. Kun menen kentälle, lupaan antaa aina kaikkeni.