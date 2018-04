KPV:lle kaksi uutta pelaajaa



Jalkapallon Ykköseen valmistautuva KPV on tehnyt alkavan kauden kattavat pelaajasopimukset kahden ulkomaalaispelaajan kanssa. KPV:n paidan pukevat päälleen kolumbialainen laitapelaaja Cesar Hinestroza, 28, sekä Iranin pääsarjasta saapuva hyökkääjä Reza Chaab, 20.

Hinestroza on pelannut urallaan aikaisemmin pääasiassa Kolumbian liigaa sekä edellisellä kaudella Brasilian C-sarjassa. Chaab on puolestaan pelannut läpi Iranin juniorimaajoukkueet, joiden riveissä nuorukainen on ollut tehokas maalinteossa. 64 ottelussa Chaab on onnistunut maalinteossa 40 kertaa. Edellisellä kaudella Chaab pelasi Iranin liigassa FC Persepoliksen riveissä.

KPV:n testissä olleista Dmitri Dekhteryuk ja Jostin Daly eivät jatka joukkueessa.

Lue tästä lisää KPV-vahvistuksista. (tilaajasisältöä)