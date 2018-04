Ahti Pekkalasta valmistellaan elämäkertaa



Pekka Perttula käyttää elämäkerrassa lähteenä muun muassa haastatteluja sekä Ahti Pekkalan (kuvassa) ja aikalaisten arkistoja. Katariina Anttila

Valtiotieteen tohtori Pekka Perttula on tutkinut Ahti Pekkalan (1924–2014) elämää ja valmistelee tästä elämäkertateosta. Perttula on kerännyt aineistoa Pekkalasta reilun vuoden ja hänen tavoitteensa on saada kirja valmiiksi loppuvuodesta 2019.

Tiukka aikataulu edellyttää päätoimista työskentelyä ja Perttula onkin työskentelyyn apurahaa eri tahoilta, muun muassa Suomen kulttuurirahastolta. Hankkeen kustannusarvio on 90 000 euroa.

Haapaveden kaupunginhallitus päätti maanantaina osallistua hankkeen rahoittamiseen 2000 eurolla.